كيفية تسجيل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين السعوديين 1444

خطوت وكيفية تسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين السعوديين 1444، من الأمور الهامة لدي المعلمين، من أجل اجتياز امتحان الترخيص المهني للالتحاق بمهنة التدريس، ولأن وزارة التربية والتعليم السعودية تهتم بشكل كبير لاختيار أفضل المعلمين، مع العلم أن جودة التعليم هو المحرك من التقدم، وأن التعليم الجيد معتمد على معلمين ذات مهارات عالية تساعدهم على الأبداع والتفكير ورسم مستقبل أفضل للجيل الجديد.

كيفية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يمكن للمعلمين التسجيل في الموقع الإلكتروني للترخيص المهني للمعلم من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تحديد رمز الدخول على الترخيص المهني.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة وتحديد نوع الاختبار.

تحديد المدينة وموقع الاختبار، ثم تعيين موعد اختبار الرخصة المهنية على حس المواعيد المتاحة والمناسبة لك.

اضغط على تأكيد الموعد، وقم بدفع الرسوم اللازمة لذلك، ثم اضغط “تسجيل”

وتكون بتلك هذه الخطوات قد قمت بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444/2022.

الهيئة تتيح إصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمتقدمين الذين تجاوزوا الاختبارين، ومضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث. رابط ضوابط الرخصة المهنية المحدثة:https://t.co/NSq1AkjmlH pic.twitter.com/kYJUaUyVLC — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) August 15, 2022

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022، والذي 1من المقرر أن يكون اختبار المعلمين الرجال يوم 29 من شهر أغسطس 2022، بينما يكون اختبار المعلمات النساء في 5 من شهر سبتمبر 2022، وسيكون الموعد النهائي في التسجيل المبكر لاختبار الرخصة المهنية للمعلمين السعوديين 1444 هو 8 أكتوبر 2022، وسيتم الاختبار من 11 نوفمبر 2022 إلى يوم 14 نوفمبر 2022، وسيتم غلف باب التسجيل المبكر يوم 26 نوفمبر 2022، وستستمر الاختبارات بدأ من 21/1/2023 إلى يوم 25/1/2023.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

عند اجتياز المعلمين اختبار الرخصة المهنية للمعلمين السعوديين 1444 سوف يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة التدريس بشكل رسمي، حيث أن الاختيار يكون منقسم إلى قسمين، الأول هو اختبار التعليم العام، ويقوم به جميع المعلمين والمعلمات.

بينما يكون الجزء الثاني اختبار مهني يشرح به مفهوم المهنة وهيكلها، وقد صرحت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن موعد فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين السعوديين 1444 سواء كان للمعلمين والمعلمات، سوف يكون شكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، بالإضافة إلى الإعلان عن الفترة التجريبية للاختبارات سواء العامة أو المهنية.