ما مدى أحقية أسرة السجين في التسجيل في حساب المواطن ؟ تم حسم الجدال

تسجيل أسرة السجين في حساب المواطن؛ انتشرت العديد من الأسئلة حول استفادة السجين إذا كان رب الأسرة من حساب المواطن السعودي، ومن الدعم الذي يقدمه الحساب للأسر المحتاجة، في حين انتشرت أسئلة أخرى حول زوجة السجين وعائلته هل لهم الحق في دعم حساب المواطن بغض النظر عن السجين؟، وكيفية الاستفادة من برامج الدعم المادي من الحساب؟، وسوف نتعرف على إجابات هذه الأسئلة ومزيد من التفاصيل الأخرى التي تهم عائلات السجناء عبر سطور هذا المقال.

هل يمكن استفادة السجين من حساب المواطن

انتشر هذا السؤال في الأيام الماضية حول أحقية السجين بالاستفادة من دعم حساب المواطن، وقد رد حساب خدمة المستفيدين على تويتر على هذا الاستفسار، وأجاب أنه لا يمكن استفادة السجين على ذمة قضية من الدعم المالي.

وذلك لأن شروط الأهلية لا تتوافر في السجين ليحصل على الدعم المادي من حساب المواطن السعودي، بل يتم إيقاف الدعم في حال إرساله للسجين بعد الحكم عليه.

استفادة زوجة السجين من حساب المواطن

في حين انتشار السؤال السابق، انتشر سؤال آخر حول استفادة زوجة السجين من دعم حساب المواطن، وبالفعل كان الرد بأنه يمكن الاستفادة من الدعم المادي في حال سجن رب الأسرة، وإذا كانت الزوجة هي العائل الوحيد للأسرة الفقيرة المستحقة للدعم.

وفي تلك الحالة لا بد من الزوجة تقديم مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون.، والتقدم بطلب الاستفادة من حساب المواطن لتعول أسرتها الفقيرة لحين خروج رب الأسرة من السجن، وهي إحدى الخدمات التي يقدمها حساب المواطن.

كيفية تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن

يجب على زوجة السجين التسجيل في حساب المواطن، وذلك عبر الدخول على موقع الحساب على الإنترنت ثم اتباع الخطوات التالية:

اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية. الدخول على قائمة بيانات عامة. اختيار خيار متزوج. يتم اختيار سؤال هل عائل الأسرة مسجون، والإجابة بنعم. يتم إضافة الوثائق والمستندات المطلوبة ومنها وثيقة تثبت حالة السجين.

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قنوات التواصل مع حساب المواطن

أتاحت إدارة حساب المواطن العديد من قنوات تواصل زوجة السجين مع الحساب للاستفسار عن جميع المتطلبات للتسجيل في برامج الدعم، وذلك عبر: