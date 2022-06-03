تستهدف 500 ألف طالب.. موعد الاختبارات الوطنية نافس وكل التفاصيل عنها

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن موعد انطلاق اختبارات نافس، والتي تنفذها الهيئة بتنسيق كامل مع وزارة التعليم في المملكة. في هذا الموضوع سوف نرصد لكم كل التفاصيل المتاحة حول هذا الأمر.

أهداف اختبارات نافس الوطنية

الاختبارات الوطنية “نافس” سوف يتم تطبيقها على كل طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة، وهناك عدة أهداف تسعى إليها وزارة التعليم السعودية من وراء تلك الاختبارات أبرزها:

1- الوقوف على مستوى الطلاب ومعرفة مدى إدراكهم لما يقدم لهم في المدارس.

2- نتيجة اختبارات نافس سوف تمثل تقرير لأولياء الأمور عن مدى التحصيل الدراسي لأولادهم.

3- تحفيز المنافسة الإيجابية بين جميع الطلاب.

4- عمل قياس دقيق لمؤشرات الاختبارات الوطنية، ومعرفة مدى التطور الذي يحدث في العملية التعليمية، وهل تم الوصول للهدف المرجو أم لا.

5- إصدار تقارير عن الأداء التعليمي، ومن ثم استخدامها في تقويم مدارس التعليم العام في السعودية.

موعد انطلاق الاختبارات الوطنية نافس

تنطلق الاختبارات الوطنية نافس يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري.

يوم الأحد القادم الموافق الخامس من شهر يونيو الجاري. تستهدف الاختبارات 500 ألف طالب وطالبة، من المدارس الابتدائية والمتوسطة.

هناك 20 ألف مدرسة سوف يخوض طلابها الاختبارات الوطنية نافس، على مستوى محافظات المملكة العربية السعودية.

الصفوف المستهدفة هي: الصف الثالث الابتدائي والسادس الابتدائي وكذلك الثالث المتوسط.

كيفية تطبيق الاختبارات الوطنية نافس