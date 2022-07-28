تساؤلات عن بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السعودية

نشرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السُّعُودية على موقعها الرسمي مواعيد عودة الدراسة في كافة الجامعات والمدارس الحكومية والأجنبية على حد سواء، كما قامت بوضع المخطط الدراسي للعام الجديد، و الذي يشمل علي العديد من المعلومات مثل الإجازات الرسمية وإجازات نصف ونهاية العام أيضًا، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السُّعُودية.

موعد العام الدراسي الجديد في السُّعُودية 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة، المواعيد الخاصة ببداية العام الدراسي الجديد 1444/2023، حيث وضحت خلال الإعلان أن بداية العام الدراسي يوافق يوم 1 صفر لعام 1444 في التقويم الهجري، و هو يوم الأحد 28 من شهر أغسطس المقبل في عام 2022 ميلادي.

التقويم الدراسي لعام 1444 في المملكة

بعد التعديل أشارت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية عن موعد استئناف الدراسة في العام الجديد 1444، وذلك يخص كلاً من المدارس الأجنبية والحكومية والجامعات في عام 2022-2023، وجاء خلال الاستئناف بعد التعديل أن يوم الأحد الموافق 1 صفر 1444 هجري، هو موعد العودة إلى المدارس الحضورية في مختلف المدارس والجامعات داخل المملكة.

تعديلات علي نظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي 1444

وافقت وزارة التعليم السُّعُودية على إلغاء نظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي 1444، حيث يشمل العام الدراسي الجديد على 39 أسبوع دراسي، و 13 أسبوع دارسي سيتم تضمنه في كل فصل دراسي من الـفصول الدراسية الثلاثة، وذلك بعد الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة، ووضحت الوزارة هذه التعديلات على نظام الفصول عبر صفحتها الرسمية الخاصة بها علي تويتر.

موعد عودة الهيكل الإداري للعام الدراسي الجديد 1444

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية موعد عودة الهيكل الإداري، بعد الإعلان عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في السُّعُودية، وشمل الكادر الإداري على كلاً من المشرفين التربويين وموظفي مكاتب التعليم والهيئات التعليمية والإدارية في مختلف المراحل الدراسية، في يوم الإثنين 24/1/1444 هجري، الموافق 22/8/2022 ميلادي، حيث طالبت الوزارة جميع الموظفين للالتزام بالقرار والعودة إلى العمل بشكل طبيعي في التاريخ المحدد الذي تم الإعلان عنه، بينما تتزامن عودة المعلمين والمعلمات بعودة الطلاب والطالبات إلى الفصول الدراسية لعام 1444.

وهنا نكون قد وافيناكم بكافة التفاصيل حول موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السُّعُودية، وموعد عودة الكادر الإداري.