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تساؤلات حول رفع راتب العاملين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال سعودي… وتوضيح من التأمينات

دعاء الألفي

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات منذ عدة أيام عن ارتفاع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصبح 4 آلاف ريال سعودي بدلًا من 3200 ريال، وهو عبارة عن منتج دعم التوظيف يتم تقديمه للعاملين في القطاع الخاص، بهدف تعزيز استدامة أبناء الوطن وتحسين مستوى معيشتهم، لذلك تزايدت التساؤلات من قبل العاملين في القطاع الخاص للتأكد من حصول بعض الفئات على هذه الزيادة، وما هي حقيقة رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص؟. 

تساؤلات حول رفع راتب العاملين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال سعودي… وتوضيح من التأمينات

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية _مصدر الصورة: موقع المصري اليوم

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توضيح التأمينات الاجتماعية 

طرح أحد المواطنين تساؤلًا من خلال الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية عبر منصة إكس، يستفسر من خلاله عن زيادة راتب العاملين في الفنادق والشقق المخدومة بداية من 1 يناير 2024، كما أعلنت التأمينات من قبل عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف ريال بدلاً من 3200 ريال سعودي. - صورة 1 - تساؤلات حول رفع راتب العاملين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال سعودي… وتوضيح من التأمينات

وجاء رد التأمينات على النحو الآتي: راتبك الوظيفي من اختصاص جهة عملك وحقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”. - صورة 2 - تساؤلات حول رفع راتب العاملين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال سعودي… وتوضيح من التأمينات

حقوق وواجبات العامل 

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق وواجبات جميع العاملين في المملكة وهي كالاتي:

تساؤلات حول رفع راتب العاملين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال سعودي… وتوضيح من التأمينات
شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية _مصدر الصورة: موقع المصري اليوم
  • تحفظ الوزارة حق العامل في الحصول على راتبه من قبل جهة العمل التي ينتمي إليها. 
  • وتحفظ حقه في الحصول على الراتب بالعملة الرسمية. 
  • التأكيد على دفع الأجور من خلال البنوك المعتمدة في المملكة. 
  • التزام صاحب العمل بالمواعيد الأساسية التي تم الاتفاق بها مع العامل. 
  • لا يجوز خصم مبالغ من العامل تزيد عن نصف راتبه إلا في حالة التأكد من قبل هيئة تسوية الخلافات العمالية استحقاق العامل لذلك. 
  • في حالة تشغيل العامل ساعات إضافية لابد من حصوله عن أجر إضافي من قبل صاحب العمل. 
  • دفع الأجور في مكان العمل وساعات العمل. 
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دعاء الألفي

دعاء الألفي حاصلة علي ليسانس آداب وتربية قسم لغة عربية، أحب الكتابة والتدوين منذ الصغر، وأعمل كمحرره فى موقع نجوم مصرية، وهدفي هو توصيل المعلومات القيمة والصحيحة وبأسهل وأبسط طريقة عبر موقع نجوم مصرية، أحب الكتابة وأعشق قراءة الكتب والقصص في أوقات الفراغ.

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