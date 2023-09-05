تساؤلات حول رفع راتب العاملين في القطاع الخاص إلى 4 آلاف ريال سعودي… وتوضيح من التأمينات

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات منذ عدة أيام عن ارتفاع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ليصبح 4 آلاف ريال سعودي بدلًا من 3200 ريال، وهو عبارة عن منتج دعم التوظيف يتم تقديمه للعاملين في القطاع الخاص، بهدف تعزيز استدامة أبناء الوطن وتحسين مستوى معيشتهم، لذلك تزايدت التساؤلات من قبل العاملين في القطاع الخاص للتأكد من حصول بعض الفئات على هذه الزيادة، وما هي حقيقة رفع رواتب العاملين في القطاع الخاص؟.

شعار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية _مصدر الصورة: موقع المصري اليوم

توضيح التأمينات الاجتماعية

طرح أحد المواطنين تساؤلًا من خلال الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية عبر منصة إكس، يستفسر من خلاله عن زيادة راتب العاملين في الفنادق والشقق المخدومة بداية من 1 يناير 2024، كما أعلنت التأمينات من قبل عن ارتفاع الحد الأدنى للأجور ليصبح 4 آلاف ريال بدلاً من 3200 ريال سعودي.

وجاء رد التأمينات على النحو الآتي: “راتبك الوظيفي من اختصاص جهة عملك وحقوقك وواجباتك لدى صاحب العمل من اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.

حقوق وواجبات العامل

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق وواجبات جميع العاملين في المملكة وهي كالاتي: