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تزامناً مع القمة العربية الإسلامية…أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

هبة حسني سليمان

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 11 نوفمبر للعام 2023 الجاري في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً ومن الفقرات التالية سوف نعرض لكم آخر تحديث سعر الذهب في المملكة.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية

الصورة من موقع اليوم السابع

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

سأعرض لكم أسعار الذهب بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بجانب سعر الأونصة والكيلو بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

 سعر عيار 10

بلغ سعر الذهب عيار 10 اليوم في المملكة حوالي 97.39 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 25.96 دولار أمريكي.

أسعار عيار 14

بلغت أسعار الذهب عيار 14 اليوم في السعودية عيار حوالي 136.35 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 36.35 دولار أمريكي.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية
الصورة من موقع المصري اليوم

سعر عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم في المملكة عيار 18 حوالي 175.31 ريال سعودي، وهذا ما يعادل 46.74 دولار أمريكي.

سعر عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في عيار 21 حوالي 204.53 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 54.53 دولار أمريكي.

 سعر عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22 حوالي 214.27 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 57.12 دولار أمريكي.

سعر الذهب في المملكة العربية السعودية
الصورة من موقع اليوم السابع

سعر عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 حوالي 233.75 ريال سعودي، وهذا ما يعادل 62.32 دولار أمريكي.

 سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت في المملكة العربية السعودية حوالي 233745.44 ريال سعودي، وهذا ما يعادل حوالي 62315.78 دولار أميركي.

سعر أونصة الذهب

بلغت أسعار الأونصة اليوم في المملكة حوالي 7270.3 ريال سعودي، وهذا ما يعادل حوالي 1938.24 دولار أميركي.

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هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها

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