تزامناً مع القمة العربية الإسلامية…أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 11 نوفمبر للعام 2023 الجاري في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً ومن الفقرات التالية سوف نعرض لكم آخر تحديث سعر الذهب في المملكة.

الصورة من موقع اليوم السابع

أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية

سأعرض لكم أسعار الذهب بداية من عيار 10 حتى عيار 24 بجانب سعر الأونصة والكيلو بالريال السعودي والدولار الأمريكي كما يلي:

سعر عيار 10

بلغ سعر الذهب عيار 10 اليوم في المملكة حوالي 97.39 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 25.96 دولار أمريكي.

أسعار عيار 14

بلغت أسعار الذهب عيار 14 اليوم في السعودية عيار حوالي 136.35 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 36.35 دولار أمريكي.

سعر عيار 18

بلغ سعر الذهب اليوم في المملكة عيار 18 حوالي 175.31 ريال سعودي، وهذا ما يعادل 46.74 دولار أمريكي.

سعر عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم في عيار 21 حوالي 204.53 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 54.53 دولار أمريكي.

سعر عيار 22

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 22 حوالي 214.27 ريال سعودي، والذي يعادل حوالي 57.12 دولار أمريكي.

سعر عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 24 حوالي 233.75 ريال سعودي، وهذا ما يعادل 62.32 دولار أمريكي.

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم السبت في المملكة العربية السعودية حوالي 233745.44 ريال سعودي، وهذا ما يعادل حوالي 62315.78 دولار أميركي.

سعر أونصة الذهب

بلغت أسعار الأونصة اليوم في المملكة حوالي 7270.3 ريال سعودي، وهذا ما يعادل حوالي 1938.24 دولار أميركي.