“ترميم” تعيد تأهيل 347 منزلًا في 10 مناطق بالمملكة

كشف الأمين العام لجمعية “ترميم” بالمملكة العربية السعودية، السيد علي الأسمري، أنه تم إعادة تأهيل 272 منزلًا في المنطقة الشرقية و75 منزلًا في 9 مناطق إدارية مختلفة.

أحد المنازل قبل الترميم - مصدر الصورة: موقع جمعية ترميم على الإنترنت

وأوضح السيد الأسمري في تصريحات تليفزيونية لقناة “الإخبارية” أن الجمعية مستمرة في تقديم خدماتها لأكثر من 377 أسرة، وترميم المنازل في المنطقة الشرقية ومحافظاتها بالإضافة إلى 9 مناطق إدارية على مستوى المملكة.

يأتي ذلك في إطار شراكة مجتمعية ثلاثية مع منصة “شبّاك” وشركة “فلو”، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل عملية نقل وتوصيل الأثاث والأجهزة الكهربائية المستعملة، وضمان جودتها وسلامتها خلال عملية الترميم.