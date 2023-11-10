تركي بن طلال يدشن 45 مشروع صحي في عسير

دشن أمير عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال “45” مشروعاً صحياً في المنطقة ، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل.

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وجاءت تلك المشاريع ضمن جهود وزارة الصحة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتحسينها، والمشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج تحويل القطاع الصحي من أجل الوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية السعودية 2030، واستراتيجية تطوير منطقة عسير.

المشروعات الصحية

وتضم المشروعات إنشاء عدد من المنشآت الصحية وتطوير منشآت صحية أخرى أبرز المشروعات التطويرية: مستشفى عسير المركزي، وتشغيل مستشفى رجال ألمع الجديد، وتحسين الموقع العام ومبنى الطوارئ بمستشفى خميس مشيط العام، إلى جانب إنشاء مركز الغسيل الكلوي بمحافظة محايل بسعة “20” سريرًا.

وتسعى هذه المشروعات إلى المشاركة في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى من المقيمين والمواطنين، وتغطي محافظات ومراكز مختلفة في المنطقة على مستويات متعددة، وتشارك بدورها في تحقيق جودة وكفاءة الجانب الصحي في المنطقة، عن طريق إيصال الخدمات إلى أجزاء كثيرة في المنطقة، ورفع مستوى الخدمات، وتقليل نسب الإحالات للمستشفيات المرجعية، وتقليل نسب الإحالة إلى خارج المنطقة.

بالإضافة إلى رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، وبحضور وزير الصحة، فعالياتِ “منتدى عسير الصحي”، تحت شعار “الاتجاهات الحديثة للرعاية الصحية.. ابتكارات وتطلعات”، وينظم المنتدى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، في جامعة الملك خالد بالمدينة الجامعية في الفرعاء.

اهتمامات المنتدى

ويهتم المنتدى الذي يستمر على مدى يومين، بمشاركة متحدثين دوليين و محليين، باستشراف مستقبل الرعاية الصحية في ظل الاتجاهات الحديثة والابتكارات الرقمية، وضرورة مواءمتها، بما يحقق الاستفادة من الخبرات والتقنيات في مجال الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية في إطار هيكلة القطاع الصحي؛ لتقوية قدراته والارتقاء بالرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات، مع تسليط الضوء على السياحة الاستشفائية، وإبراز المميزات النسبية للمنطقة لجذب الراغبين في رحلات الاستشفاء.

يذكر أن منتدى عسير الصحي يتناول عددًا من المحاور عن طريق أربع جلسات متخصصة: الجلسة الأولى منها تتناول “الابتكار التقني في الخدمات الصحية”، و”سبل استثمار الذكاء الاصطناعي”، و”التقنيات الرقمية في الرعاية الصحية”، الذي يهدف لبحث أفضل الممارسات لبناء استراتيجيات التنمية السياحية الاستشفائية في منطقة عسير، واستعراض أهم التجارب الدولية والإقليمية الرائدة في هذا المجال.