المستشار تركي آل الشيخ يكف عن مواقف وتفاصيل مرحلة الطفولة التي مر بها، وذلك خلال حديثه مع الإعلامي عمار تقي، وقال خلال اللقاء أنه من مواليد 4 أغسطس 1981م، ووالده من نسل آل الشيخ، ووالدته من نسل آل المشرف، وهما من العائلة نفسها تقريباً، وكلهم من بني تميم.

تركي آل الشيخ يروي جانبا من طفولته ويكشف سبب ضرب والدته له في بيت خواله

كيف عاش المستشار تركي آل الشيخ طفولته

وأضاف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أنه عاش طفولته في أسرة متوسطة وعادية، وتعتبر الطبقة المتوسطة في منطقة الخليج تعادل الطبقات العليا في دول ثانية بالمنطقة، بل أحياناً تكون أكثر من عليا، وأشار أن والده كان موظفاً وتقاعد من 10 أو 15 سنة، وكان يعمل بوزارة الشباب حينئذ، وبالنسبة لوالدته فقد تقاعدت في عام 2009، وكانت تعمل بوزارة التعليم وتدرجت في السلم الوظيفي حتى وصلت لمنصب مديرة مدرسة.

مواقف تركي آل الشيخ مع جدته وجده

أوضح تركي آل الشيخ أن بداية حياته كان يعيش في بيت جده بالرياض، حيث إن فارق السن بين والدته ووالده ليس كبيراً، وأوضح أن فارق السن هذا أثر فيا وغير كثيراً من شخصيتي وعشت معهم إلى أن توفاهم الله. وقال: جدي وجدتي كنت بمثابة نور عيونهم والحفيد الأول لهم.

أسباب ضرب تركي آل الشيخ من أمه

وأضاف تركي آل الشيخ في حديثه مع الإعلامي عمار تقي أن هناك موقفاً لن ينساه في طفولته، فقد كان بيت خالي في جنوب الرياض ويبعد مسافة 30 كيلو من منزلنا، وفي إحدى المرات ذهب أبي وأمي لزيارتهم، وخرجت ورآهم بالدراجة، وفي بداية الطريق قرروا يرجعون ويأخذوني، ولكن وجدوا أني لست موجوداً، والخادمة في البيت أخبرتهم أني طلعت بعدهم، وبحثوا عني في كل مكان، وأنا كنت في طريقي للبيت، ووصلت بيت خوالي في وقت الظهر، ووجدت العالم كله ينتظرني، وفي تلك اللحظة أمي حضنتني وبعدين ضربتني.