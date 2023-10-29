تركي آل الشيخ يتوج تايسون فيوري في نزال “أشرس رجل على وجه الأرض”

قام المستشار السعودي تركي آل الشيخ، بتتويج الملاكم تايسون فيوري، في نزال “أشرس رجل على وجه الأرض”، ضمن افتتاح النسخة الرابعة من موسم الرياض لهذا العام.

ونجح فيوري في الحصول على حزام موسم الرياض، بعد الفوز على منافسه بطل الفنون القتالية المختلطة في الوزن الثقيل فرانسيس انجانو.

وكانت فعاليات موسم الرياض لهذا الموسم 2023، تحت شعار “big time”، حيث شهد حضور عدد من الهيئات الدبلوماسية من المملكة العربية السعودية، بجانب عدد من الفنانيين والرياضيين، وكان أبرزهم مغنى الراب الأمريكي إمينيم، ونجم كرة القدم العالمية والبرازيلية الظاهرة رونالدو.

بجانب كريستيانو رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي النصر السعودي، وأيضًا الملاكم السياسي الفلبيني ماني باكياو، وملاكم القرن الأمريكي لينوكس لويس، والملاكم العالمي لاري هولمز، والذي توج بلقب بطل العالم للوزن الثقيل وحافظ عليه لمدة سبع سنوات.

وشدت بداية فعاليات موسم الرياض بكلمة لتركي آل الشيخ، والذي حرص على تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء.

وأوضح آل الشيخ أن موسم الرياض سيشهد النسخة الرابعة منه والتي ستكون مميزة، كما أنها ستحقق أحلام وأمنيات السعوديين، ليختتم كلمته ب :”اهلا وسهلا بكم في موسم الرياض”.