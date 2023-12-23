تركيا تمنح 6 دول منها 4 خليجية الإعفاء من تأشيرة الدخول

أصدرت تركيا قرار جديد يهدف لتشجيع السياحة خاصة القادمة من دول الخليج، القرار التركي يقضي بإعفاء 6 دول منها السعودية من تأشيرة الدخول، وذلك بغرض السياحة ودخول البلاد لمدة 180 يوم، والإقامة لمدة لا تتجاوز 90 يوم.

الدول التي أعفتها تركيه من تأشيرة الدخول

ونص القرار التركي الذي نشرته الجريدة اليوم السبت، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وافق أمس الجمعة على قرار يقضي بمنح 6 دول الإعفاء من تأشيرة الدخول، وهذه الدول هي، السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، والإمارات، وسلطنة عمان، وكندا.

وذكرت صحيفة “ترك برس” أن المرسوم يشمل الإعفاء من “الفيزا” للدول لمواطني الدول المذكورة، والذين يحملون جوازات سفر عادية، وهذا الإعفاء يسمح لهم بالدخول خلال فترة 180 يوم، والإقامة لمدة 90 يوم بالأراضي التركية.

وكانت تركيا قد أصدرت قراراً مماثلاً في فبراير من عام 2020، منحت من خلاله 5 دول أوربية الحق في الدخول للأراضي التركية دون الحصول على تأشيرة، وهذه الدول هي النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك بغرض تنشيط السياحة.

وتعتبر تركيا من أهم الدول السياحية في العالم، حيث احتلت المركز الرابع عالميا عام 2021، وذلك بعد أن استقبلت أكثر من 30 مليون سائح خلال هذا العام فقط.

هذا الرقم ارتفع بشكل كبير لتستقبل تركيا خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من عام 2023 ما يزيد عن 37 مليون سائح.