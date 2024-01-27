ترقب وفرحة لملايين الموظفين.. إيداع العلاوة السنوية مع راتب يناير غدًا

يترقب الملايين من منسوبي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية إيداع العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد، الثامن والعشرين من شهر يناير.

موعد صرف الراتب للعاملين في القطاع الحكومي

تم جدولة موعد صرف الراتب للعاملين في القطاع الحكومي في اليوم السابع والعشرين من كل شهر، مع مراعاة تأخير الموعد إلى اليوم التالي إذا كان يوم الإيداع يصادف يوم السبت أو إجازة رسمية، وفي حال تصادف صرف الراتب مع يوم الجمعة أو عطلة رسمية، يتم تقديم الموعد إلى اليوم السابق.

صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

تشهد الشهور الأخيرة من كل عام ميلادي توقعات مرتبطة بصرف العلاوة السنوية لموظفي وموظفات الدولة في المملكة العربية السعودية، ولذلك يُتوقع أن يتم صرف العلاوة السنوية لجميع الموظفين مع رواتب شهر يناير.

تُعد العلاوة السنوية نسبة زيادة تُضاف إلى رواتب موظفي القطاع العام، حيث يتلقى كل موظف زيادة محسوسة بناءً على درجته الوظيفية ومرتبه، تُعتبر هذه العلاوة تقديرًا للجهود الكبيرة التي يُبذلها الموظفون في خدمة الدولة.

من المهم أن نشير إلى أن نسبة العلاوة تتغير باختلاف الدرجة الوظيفية والراتب والأقدمية وعوامل أخرى، يعد صرف العلاوة جزءًا من الرعاية الاجتماعية التي توفرها الحكومة لموظفيها، ويعتبر هذا الإجراء من الممارسات الاعتيادية التي تشهدها الدولة كل عام لدعم ورفاهية موظفيها.