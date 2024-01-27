أخبار السعودية

ترقب وفرحة لملايين الموظفين.. إيداع العلاوة السنوية مع راتب يناير غدًا

نورا جمعة هجرس

يترقب الملايين من منسوبي القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية إيداع العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير، وذلك في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأحد، الثامن والعشرين من شهر يناير.

موعد صرف الراتب للعاملين في القطاع الحكومي

موعد صرف الراتب للعاملين في القطاع الحكومي

تم جدولة موعد صرف الراتب للعاملين في القطاع الحكومي في اليوم السابع والعشرين من كل شهر، مع مراعاة تأخير الموعد إلى اليوم التالي إذا كان يوم الإيداع يصادف يوم السبت أو إجازة رسمية، وفي حال تصادف صرف الراتب مع يوم الجمعة أو عطلة رسمية، يتم تقديم الموعد إلى اليوم السابق.

صرف العلاوة السنوية لموظفي المملكة

تشهد الشهور الأخيرة من كل عام ميلادي توقعات مرتبطة بصرف العلاوة السنوية لموظفي وموظفات الدولة في المملكة العربية السعودية، ولذلك يُتوقع أن يتم صرف العلاوة السنوية لجميع الموظفين مع رواتب شهر يناير.

تُعد العلاوة السنوية نسبة زيادة تُضاف إلى رواتب موظفي القطاع العام، حيث يتلقى كل موظف زيادة محسوسة بناءً على درجته الوظيفية ومرتبه، تُعتبر هذه العلاوة تقديرًا للجهود الكبيرة التي يُبذلها الموظفون في خدمة الدولة.

من المهم أن نشير إلى أن نسبة العلاوة تتغير باختلاف الدرجة الوظيفية والراتب والأقدمية وعوامل أخرى، يعد صرف العلاوة جزءًا من الرعاية الاجتماعية التي توفرها الحكومة لموظفيها، ويعتبر هذا الإجراء من الممارسات الاعتيادية التي تشهدها الدولة كل عام لدعم ورفاهية موظفيها.

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عن الكاتب:
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نورا جمعة هجرس

أنا نورا جمعه هجرس.. من الفيوم، خريجة آداب اجتماع شعبة اتصال وإعلام، أعمل في موقع نجوم مصرية، احب الاطلاع الواسع على الأحداث والقضايا المختلفة، شغوفه جدًا بالكتابة، وأؤمن بأن القوة الحقيقية للكلمات تكمن في قدرتها على تغيير وجه العالم، أسعى باستمرار لترك بصمة إيجابية في نفوس من يقرأ مقالاتي، وأرى أن النجاح مزيج من العمل الشاق، لذلك أحرص على قراءة الكثير وتطوير معرفتي باستمرار لتعزيز أدائي الكتابي وتأثيره على القراء.

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