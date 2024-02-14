ترقب سعودي.. ارتفاعًا مُفاجئًا في أسعار الذهب بالمملكة

الساعات القليلة الماضية شهدت حالة من الترقب لدي الشعب السعودي، بعدما شهدت أسعار الذهب أرتفاعًا مفاجئًا، بعد تراجعه في مستهل تعاملات اليوم الأربعلء الموافق 14/2/2024.

وكانت تعاملات أسعار الذهب في مستهل تعاملات بالأمس الثلاثاءض، قد شهدت تراجعًا طفيفًا، مما شجع عدد كبير من المواطنين على شراء وتخزين كميات كبيرة منه.

وتعد أسعار المشغولات الذهبية أحد الأشياء التي يقوم المواطنين بالبحث عنها كثيرًا عبر محركات البحث في المملكة العربية السعودية، خاصة الشباب المُقبل على الزواج، مما يجعل هناك ترقب لأسعاره على مدار اليوم الواحد.

#اسعار #الذهب تهبط اليوم #الثلاثاء 13/2/2024

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سعر الأونصه 1994.53 دولار

هبوط 24.47 $ دولار من أغلاق اليوم السابق

أسعار البيع والشراء في المحلات التجاريه pic.twitter.com/U9GngEu0LX — اسعار الذهب في السعودية (@saudi_goldprice) February 13, 2024

السعودية.. ارتفاع مُفاجئ في أسعار الذهب

شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، فقد سجل عيار الذهب 24 بقيمة 244.94 ريال سعودي.

فيما أتى سعر العيار الذهبي 22 ب 224.35 ريال سعودي.

وجاءت أسعار بيع الذهب عيار 21 بقيمة 214.45 ريال، فيما سجل سعر العيار الذهبي 18، ب 182.95ريال سعودي، وعيار 14 بقيمة 142.70 ريال سعودي.

أسعار الذهب يوم الإثنين

في سياق آخر، يبحث المُقبلين على الزواج بالمملكة العربية السعودية عن شراء كميات كبيرة من الجرامات الذهبية، خاصة وأن الذهب يعد من الأركان والشروط الأساسية المطلوبة لإتمام عقد القران في بلاد الحرمين وجميع الدول العربية.

وسيطرت حالة من التفاؤل والفرحة وسط الشباب السعودي، خاصة بعدما تراجعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، لكن الارتفاع الطفيف حول حالة التفاؤل لترقب من العودة مرة أخرى للارتفاع الحاد في أسعار الذهب.