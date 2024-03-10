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ترفرف عاليا.. راية التوحيد بسارية جدة تحتفي بيوم العلم

أحمد مراد

حملت أطول سارية علم بالعالم في جدة بارتفاع 172 مترا، اليوم “راية التوحيد” مرفرفة خفاقة، احتفاءً بيوم العلم بالمملكة العربية السعودية، وتضمنت مجسم الشعار الرسمي للدولة، سيفان بطول 75 مترا لكل منهما، ونخلة بطول 85 مترا، وذلك على مساحة إجمالية بلغت 26 ألف متر مربع، وبوزن يصل إلى 500 طن.

ترفرف عاليا.. راية التوحيد بسارية جدة تحتفي بيوم العلم

وتعتبر سارية العلم بجدة، أحد المعالم الوطنية والاجتماعية والتاريخية السعودية اليوم وسط مدينة جدة.

والاحتفاء بيوم العلم السعودي اليوم، هو أحد رموز السيادة، وأحد علامة عراقة المملكة، وهو شاهد على نهضتها وأمجادها، ويوم العلم، هو تعبير عن مشاعر الحب والوفاء والتلاحم لراية التوحيد، كما أنه يقوي من ارتباط المواطن بالوطن السعودي، واعتزازه بما تم تحقيقه على مستوى جميع الأصعدة والمجالات.


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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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