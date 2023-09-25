ترضاها لأختك أو زوجتك.. شاب يغضب السعوديين بعد تقديمه مبخرة والدته كهدية لفتاة في احتفالات اليوم الوطني 93

في أجواء احتفالية خاصة باليوم الوطني الـ 93، انتشر مقطع فيديو يبرز لحظة مؤثرة حيث قام شاب بإهداء فتاة مبخرة والدته.

شاب يهدي فتاة مبخرة في احتفالات اليوم الوطني

يظهر الشاب في الفيديو وهو يتألق بابتسامة عريضة، ويمسك المبخرة التي تنبعث منها رائحة البخور العطري، مشيرًا بإعجابه من خلال إيماءة بيده الأخرى.

وفي لحظة مفاجئة، اقترب الشاب من سيارة الفتاة المجاورة وقدم لها المبخرة، وتعليقًا على ذلك قال: “شوفي المبخرة”.

تفاعل المئات من السعوديين مع المقطع المتداول على منصة تويتر، حيث قال أحدهم في تعليقه “جيل 2000 جيل دلوع نصهم تحصلهم في محلات مكياج وخربو سمعة البدو المعروفين بالمرجلة والنخوة وشجاعة” وقال أخر “التفاهة أين وصلت والسذاجة” وقال أخر “لو كانت اخته يرضي أعطيه هدية في الشارع وين أهلها” وقال أخر “اسأل الله السلامة، ما عاد به رجال فيهم غيرة ولا نساء فيهن حياء”.