تردد قنوات ssc “السعودية الرياضية المجانية” على نايل سات 2022

يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قنوات ssc السعودية الرياضية المجانية الجديد 2022، سواء على القمر الصناعي نايل سات، أو عرب سات، أو هوت بيرد بجودة HD، وذلك لأن قناة SSC الرياضية من القنوات التي تقوم بنقل المباريات بجودة SD، سواء على مستوى الدوري السعودي، أو الفعاليات الدولية، بتصفيات كأس العالم، وغيرها من الفعاليات الأخرى، وفيما يلي سوف نوضح لكم تردد قنوات ssc الرياضية على نايل سات 2022.

قنوات SSC “السعودية الرياضية المجانية”

تعد قنوات ssc الرياضية من القنوات المميزة التي تقدم محتوى رياضي مميز وتقوم بعرضه عبر شاشتها للمشاهدين، وقد تم تغيير ترددها على الأقمار الصناعية، وسوف نوضح لكم بيانات تردد قنوات إس إس سي السعودية الرياضية على نايل سات، وهي شبكة القنوات الناقلة للدوري السعودي وبطولة كأس الملك، بالتردد الجديد 2022، وتشل مجموعة SSC على عدة قنوات وتتمثل فيما يلي:

ترددات القنوات المشفرة: (SSC1 HD – SSC2 HD – SSC3 HD – SSC 4 HD – SSC 5 HD – SSC 6 HD – SSC 7 HD).

تردد قناة ssc المفتوحة: (SSC1 SD – SSC 5 SD – SSC 6 SD – SSC 7 SD).

تردد قنوات ssc المجانية على نايل سات HD

تردد القناة: 12562.

القمر الصناعي للقناة: النايل سات Nilesat.

إستقطاب القناة: عمودي (V).

ترميز القناة: 27500.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

تردد قنوات SSC Sport الرياضية المجانية على بدر سات

تردد القناة: 12418.

القمر الصناعي للقناة: بدر سات.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: أفقي.

تصحيح الخطأ للقناة: 2/3.

بيانات تردد قنوات SSC السعودية الرياضية على عرب سات ArabSat

القمر الصناعي للقناة: عرب سات.

تردد القناة: 12417.

ترميز القناة: 27500.

إستقطاب القناة: عمودي.

تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.

أشهر البطولات التي تعرضها قنوات ssc السعودية HD