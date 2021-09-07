تردد قنوات الرياضية السعودية SSC7 مباراة المنتخب مع عُمان عبر منصة شاهد

بواسطة محمد فوزي

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم السعودية والعربية عن تردد قنوات الرياضية السعودية SSC على القمر الصناعي النايل سات وعربسات، من أجل متابعة أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بالإضافة إلى مباراة المنتخب السعودي مع نظيره العُماني ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، والتي تنطلق في السادسة من مساء اليوم في مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC7 مباراة المنتخب مع عُمان عبر منصة شاهد

موقف المنتخبين في التصفيات

استطاع المنتخب العُماني من تحقيق المفاجأة والفوز اليابان أبرز المرشحين لصدارة المجموعة، أما المنتخب السعودي فقد فاز على فيتنام في مباراة الجولة الأولى في العاصمة الرياض، محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن أستراليا المتصدر وعمان صاحب المركز الثالث، لذا ستكون مواجهة اليوم قوية جدًا للظفر بنقاط المباراة الثلاث، مع العلم أن المباراة تُنقل على الهواء مباشرةً على قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا القناة السابعة SSC7، كما يمكن مشاهدتها مجانًا عبر منصة شاهد VIP.

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC

اســـم القناة التردد والاستقطاب معدل الترميز معدل الخطـــأ القمر الصناعــي
الرياضية السعودية SSC 12523 عمودي 27500 4\3 نايل سات
الرياضية السعودية SSC 12567 عمودي 27500 4\3 نايت سات
الرياضية السعودية SSC 11747 عمودي 27500 4\3 عرب سات
الرياضية السعودية SSC 12418 أفقي 27500 4\3 سهيل سات

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تردد قنوات الرياضية السعودية SSC7 مباراة المنتخب مع عُمان عبر منصة شاهد

تشكيل المنتخب السعودي

ومن ناحية أخرى، علن الجهاز الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، تشكيلته المتوقعة لمباراة اليوم، وتتكون من:

  1. حراسة المرمى: محمد العويس.
  2. خط الدفاع: سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله مادو وياسر الشهراني.
  3. خط الوسط: عبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وسالم الدوسري وفهد المولد.
  4. في الهجوم: صالح الشهري.


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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر