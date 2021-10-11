تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الجديد الناقلة لمباريات المنتخب السعودي

بواسطة محمد فوزي

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم السعودية داخل المملكة وخارجها، عن تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الجديدة على على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمتابعة مباريات المنتخب السعودي، ودوري المحترفين السعودي، وبطولات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا والبطولات القارية، وهو ما تقدمه تلك القنوات بجميع الجودات، مع متابعة حية قبل وبعد المباريات، واستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الرياضة السعودية، ولقاءات حصرية من داخل الإستاد وغيرها.

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الجديد الناقلة لمباريات المنتخب السعودي
إقرأ أيضاً:

تردد قنوات الرياضية SSC الناقلة لمباراة السعودية واليابان تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة السعودية والصين

ومن أبرز المباريات التي تنقلها قنوات ssc، مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم أمام نظيره الصيني ضمن تصفيات كأس العالم بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الأخضر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط متساويًا مع المنتخب الأسترالي، بعد الفوز على فيتنام وعُمان واليابان، بينما يدخل المنتخب الصيني المباراة وفي رصيده 3 نقاط فقط من الفوز على فيتنام، والخسارة من اليابان وأستراليا.

المنتخب السعودي لكرة القدم
تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الجديد الناقلة لمباريات المنتخب السعودي

تُنقل أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وتستضيفها أرضية استاد الملك عبدالله الدولي، وتشهد حضور جماهيري كبير، في حين قنوات الرياضية السعودية القناة السابعة SSC7 لنقل المباراة على ترددها على القمر الصناعي عرب سات فقط، بالإضافة إلى منصة شاهد.

يهمك أيضًا: “رابط مكاني makani”.. بضغطة واحدة احجز تذاكر مباراة منتخبي السعودية والصين

تردد قناة ssc الرياضية
تردد قناة ssc الرياضية

تردد قنوات الرياضية السعودية SSC

القناة التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل الخطأ
الرياضية السعودية – النايل سات 12562 عمودي 27500 2/3
الرياضية السعودية – عرب سات 11747 / 12418 أفقي 27500 2/3


Avatar of محمد فوزي
محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.