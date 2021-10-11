تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الجديد الناقلة لمباريات المنتخب السعودي

يبحث الملايين من عشاق كرة القدم السعودية داخل المملكة وخارجها، عن تردد قنوات الرياضية السعودية SSC الجديدة على على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لمتابعة مباريات المنتخب السعودي، ودوري المحترفين السعودي، وبطولات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا والبطولات القارية، وهو ما تقدمه تلك القنوات بجميع الجودات، مع متابعة حية قبل وبعد المباريات، واستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الرياضة السعودية، ولقاءات حصرية من داخل الإستاد وغيرها.

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موعد مباراة السعودية والصين

ومن أبرز المباريات التي تنقلها قنوات ssc، مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم أمام نظيره الصيني ضمن تصفيات كأس العالم بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها منتخب الأخضر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط متساويًا مع المنتخب الأسترالي، بعد الفوز على فيتنام وعُمان واليابان، بينما يدخل المنتخب الصيني المباراة وفي رصيده 3 نقاط فقط من الفوز على فيتنام، والخسارة من اليابان وأستراليا.

تُنقل أحداث المباراة في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، وتستضيفها أرضية استاد الملك عبدالله الدولي، وتشهد حضور جماهيري كبير، في حين قنوات الرياضية السعودية القناة السابعة SSC7 لنقل المباراة على ترددها على القمر الصناعي عرب سات فقط، بالإضافة إلى منصة شاهد.

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تردد قنوات الرياضية السعودية SSC