تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 علي نايل سات وعرب سات

يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة طيور الجنة الجديد حيث أن قناة طيور الجنة تعتبر واحدة من أهم وأمتع قنوات الأطفال والتي يعشقها العديد من الأطفال في الوطن العربي والعالم حيث أنها تقوم بتقديم محتوى مفيد والعديد من الأناشيد والبرامج الترفيهية والدينية للأطفال بالإضافة إلى الأغاني والأعمال الرائعة التي تناسب كل الفئات العمرية ويرجع ذلك إلى تنوع المحتوى والبرامج والأناشيد الدينية والتي تحث على القيم والمبادئ واحترام الكبير والعطف على الصغير والرفق بالحيوانات والاعتناء بالنفس، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022.

قناة طيور الجنة

تأسست قناة طيور الجنة عام 2008 وتم إطلاقها من القمر الصناعي النايل سات وكانت تعتمد على فريق مكون من الأطفال لذلك لاقت القناة في البداية تفاعل كبير من المشاهدين وبعد فترة بدأت إدارة القناة برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد مقداد بالإعلان عن انطلاق مجموعة قنوات باللغة التركية والإنجليزية والفرنسية على اليوتيوب وهو مؤسس فرقة طيور الجنة في عمان والذي اشتهر هو وعائلته المكونة من الطفلة جنى والطفلين عصومي ووليد والطفلين التؤام جاد وإياد، حيث أوجد فريق العمل هذا جو عائلي مميز وجذاب ونال على رضا وإعجاب الأطفال اللذين شعروا بأجواء أسرية بها مرح وفرحة وسعادة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11258 27500 5/6 أفقي

تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات:

التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب 11310 27500 4/3 عمودي

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة للأطفال بالعديد من المميزات وهي: