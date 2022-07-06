تردد قناة القرآن الكريم السعودية الجديد علي نايل سات وعرب سات

بالتزامن مع قدوم العشر الأوائل من ذي الحجة يرغب الكثير من المسلمون بجميع أنحاء الوطن العربي والعالم على متابعة شعائر الحج مباشرةً على الهواء من خلال قناة القرآن الكريم، وقد حرصت إدارة القناة من وقت للآخر على تحديث التردد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية للحصول على صوت وصورة بجودة عالية دون انقطاع للبث، وتعد الأفضل من بين القنوات الدينية التي تبث الحدث من بيت الله الحرام بمكة المكرمة على مدار ال24 ساعة مع تلاوة القرآن الكريم بأفضل أصوات قراء المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مع بث حي لنقل شعائر الصلوات الخمس من المسجد الحرام.

تردد قناة القرآن الكريم 2022م

تخصصت قناة القرآن الكريم ببث القرآن الكريم على مدار اليوم، مع تقديم عدد من البرامج الدينية تحت إشراف كامل من وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، ويحرص المسلمون من كافة بقاع الأرض على مشاهدتها والاستماع لأرق الأصوات وأجودهم مشايخ السعودية، وتردد القناة متاح عبر الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات بأعلى جودة ، لذا نوضح لحضراتكم من خلال الفقرة التالية أحدث ترددات القناة عبر الأقمار الصناعية المنتشرة بالدول العربية.

التردد الجديد لقناة القرآن الكريم

يمكن الحصول على تردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12149

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

وبالنسبة لتردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12015

معدل الترميز:27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

برامج قناة القرآن الكريم 2022

محتوى القناة من أفضل المحتويات التي يمكن أن تقدم في مجال التوعية الدينية، وذلك من خلال بث الصلاة مباشرة من الحرم المكي في توقيتها، للحث على إقامة الصلوات في موعدها إلى جانب التلاوات القرآنية المباشرة من الحرم المكي، حيث يتم الاستمتاع على مدار اليوم بسماع القرآن الكريم بأجود وأنقى الأصوات بشكل مباشر من الحرم، حيث يعتبر الأساس الخاص ببث القناة هو نقل المسجد الحرام بمكة المكرمة مباشرة للعالم أجمع، في رسالة تستهدف إيصال الإسلام لكافة بقاع الأرض.