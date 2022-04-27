تردد قناة السنة النبوية على القمر الصناعي النايل سات وعرب سات

معهود بين المسلمين كافة أن شهر رمضان هو شهر الصوم والدعاء والتهجد وقيام الليل، ويحرص الكثيرين منهم على أداء صلاة التراويح لما لها من أكبر الأجر والثواب عند الله عزّ وجلّ، حيث تعتبر هذه الصلاة من أهم صلوات شهر رمضان وتقام بعد صلاة العشاء مباشرةً، ويرغب المسلمون إلى معرفة تردد قناة المدينة المنورة، فكل مسلم يرغب في الاطلاع على الصلوات الخمس مذاعة من المدينة المنورة بث مباشر وكل مسلم راغب في معرفة الأحاديث النبوية الصحيحة وشرحها وغير ذلك من الأمور التي تخص الدين الإسلامي وتقوم بعرضها تلك القناة، تابع معنا لتتمكن من العثور على تردد قناة السنة النبوية.

قناة السنة النبوية

هي قناة سعودية متخصصة في عرض الأحاديث النبوية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإسنادها الصحيح، وهي قناة عالمية يبحث عنها المسلمين في شتى بقاع الأرض، تمتلك متابعين كثر، وتشمل على جمهور مشاهدين من أماكن متعددة في العالم، وذلك لما لها من مساعي وأهداف رائعة تصب في صالح الإسلام والمسلمين.

تردد قناة السنة النبوية

تردد قناة المدينة المنورة المتاح الآن للجميع فهو على القمر الصناعي نايل سات 12149 ومن خلال معدل الترميز 27500 وكذلك معامل التصحيح 4/3 في اتجاه أفقي،

المتاح الآن للجميع فهو على القمر الصناعي نايل سات 12149 ومن خلال معدل الترميز 27500 وكذلك معامل التصحيح 4/3 في اتجاه أفقي، أما عن التردد الخاص بالقناة المتاح على القمر الصناعي عرب سات فهو 12015 ومعدل الترميز الخاص بهذا التردد هو 27500 ويجب إدخال معامل التصحيح 4/3 عمودي في الخانة الخاصة بذلك.

تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل التصحيح نايل سات 12149 أفقي 27500 3/4 عرب سات 12015 عمودي 27500 3/4

نبذة عامة عن القناة

تعد القناة من أشهر القنوات الدينية في الوطن العربي والتي يود المسلمون في العالم العربي وحول العالم في ضمها إلى قائمة قنواتهم للاستماع إلى السيرة النبوية. الأحاديث النبوية الصحيحة وتفسيرها، وقد افتتحت القناة في عام 2009 وأخذت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية مقراً لها وتبث على مدار 24 ساعة في اليوم، وتبث القناة الصلوات الخمس على الهواء مباشرة من المسجد النبوي، بالإضافة إلى سرد السيرة النبوية على مدار اليوم، وتعتبر من أهم القنوات التربوية للأجيال الجديدة وتعريفهم بمبادئ القيم الإسلامية السليمة للدين الإسلامي الصحيح.