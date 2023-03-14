تردد قناة السعودية الرياضية SSC SPORTS 2023 الجديد على نايل سات وعرب سات

نستعرض معكم في هذا التقرير تردد قناة السعودية الرياضية SSC SPORTS الجديد 2023، حيث تزايد معدل البحث في الآونة الأخيرة عن ترددات قنوات السعودية الرياضية، والتي تمتلك حقوق نقل الدوري السعودي وكأس الحرمين الشريفين، حيث شهدت القنوات السعودية متابعة شديدة للغاية بعد انضمام عدد من اللاعبين المتميزين في صفوف الفرق السعودية وبالأخص إنضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

تردد قناة السعودية الرياضية 2023 الجديد

وتعد قنوات السعودية الرياضية أحدى أبرز القنوات التي نشأت في منتصف عام 2021، حيث اهتمت القناة بنقل جميع مسابقات الدوري الدوريات السعودية بداية من دوري الدرجة الأولى والثانية السعودي ودوري المحترفين، بالإضافة إلى البطولات القارية، حيث نقلت كأس العالم للأندية الإمارات 2021، دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد الآسيوي، الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL)، فورمولا 1، إكستريم إي – Extreme E، كأس ملك إسبانيا، كأس الدوري البرتغالي، كأس السوبر الإسباني.

برامج قنوات السعودية الرياضية

تبث القناة عدداً من البرامج المتميزة يقدمها نخبة من الإعلاميين الرياضيين المتميزين من ضمن هذه البرامج برنامج “برا ال18” حيث يعد برنامج تحاور يستقبل ضيوفه المحللين للتحدث وتحليل ما يحدث في الوسط الرياضي السعودي، ويبث من الأحد إلى الخميس ويقدمه الإعلامي عبد الرحمن الحميدي، برنامج “راوند أب” وهو برنامج تحليلي للمباريات يبث قبل وبعد كل جولة من الدوري السعودي ويقدمه الإعلامي سلطان الغشيان، بالإضافة إلى برنامج “سوشل” ويقدمه عمر المقري وعبد العزيز الجوهر، وبرنامج”الڤار” برنامج تحكيمي ويقدمه الحكم الدولي السابق فهد المرداسي.

قائمة قنوات ssc sports

SSC | 1

SSC | 2

SSC | 3

SSC | 4

SSC | 5

SSC | EXTRA 1

SSC | EXTRA 2

SSC | EXTRA 3

وتضم القناة باقة من ألمع المعلقين في الوطن العربي، في مقدمتهم فهد العتيبي، عيسى الحربين، عبدالله الحربي، بلال أحمد علام، حماد العنزي، جعفر الصليح، راشد الدوسري، محمد الخامسي، عبد الله الغامدي، خالد المديفر

تردد السعودية الرياضية ssc sports 5 6 7 8 الجديد بدر سات

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تردد قناة اس اس سي سبورت نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

طريقة استقبال تردد قناة السعودية الرياضية 2023

الخطوة الأولى: الدخول على القائمة Menu من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الرسيفر. الخطوة الثانية: الضغط على كلمة الإعدادات Setting. الخطوة الثالثة: ثم اختيار تحديد القمر الصناعي Select satellite، ونختار القمر الصناعي المطلوب ثم الضغط على موافق OK. الخطوة الرابعة: ثم اختيار التثبيت اليدوي Manual installation من القائمة الظاهرة أمامكم. الخطوة الخامسة: سوف تظهر بعدها قائمة بيانات التردد ونضع فيها التردد المكون من خمسة أرقام، والاستقطاب ومعدل الترميز. الخطوة السادسة: نقوم بالضغط على كلمة موافق OK، وسوف يبدأ الجهاز في البحث عن القناة التي تحمل هذا التردد. الخطوة الأخيرة: سوف تصل رسالة الانتهاء من البحث، نقوم بعدها بالضغط على كلمة حفظ Save.

إلى هنا نكون انتهينا من تقديم كافة التفاصيل الخاصة باستقبال ترددات قنوات السعودية الرياضية على قمري النايل سات وبدر سات، وسنوافيكم بآخر المستجدات.