تردد القناة السعودية الرياضية الجديد 2022

تعتبر القناة السعودية الرياضية من أهم القنوات التي تهتم بالنشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، تعرض أهم المباريات والأحداث الرياضية التي تقام في السعودية.

لذلك يحرص مشجعي الكرة علي الحصول على أحدث ترددات القناة السعودية الرياضية لمتابعة كل ما هو جديد في عالم الرياضة.

تقدم القناة العديد من البرامج الرياضية التي تقوم بنقل أحداث المباريات والبطولات الرياضية التي تقام في السعودية والمباريات الدولية أيضا.

وتستخدم القناة أحدث تقنيات البث من أجل توفير أفضل صوت وصورة ليستمتع المشاهد بما يراه من خلال شاشتها.

من أجل عرض محتواها بشكل احترافي يتناسب مع ما يتطلع إليه جماهير الكرة في السعودية، قامت القناة بتحديث التردد حتى يتم استقباله على جهاز الاستقبال بكل سهولة.

تردد قناة السعودية الرياضية في ٢٠٢٢:

عرب سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

وقد تم أيضاً تحديث التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد الجديد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔ أو ¾

بدر سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تستطيع استقبال القناة السعودية الرياضية بجودة HD عبر التردد التالي:

التردد: 12417

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

بعض المعلومات عن قناة السعودية الرياضية:

هي إحدى القنوات الرياضية المتميزة في المملكة العربية السعودية، وقد تم تأسيسها في ٢٠٢١/٤/٥ ومالكها هي شركة الرياضة السعودية بالاشتراك مع مجموعة MBC، وقد تم الإعلان عن القناة في ٢١ يوليو ٢٠٢١.

وتتميز القناة بعرضها للكثير من البطولات والبرامج الخاصة بالمملكة العربية السعودية وأيضاً في قارة آسيا.

ومن أهم هذه البطولات:

الدوري السعودي

بطولة السوبر السعودي

كأس الملك السعودي

دوري أبطال آسيا

الدوري السعودي للمحترفين(كأس محمد بن سلمان)

السوبر الإسباني

السوبر الإيطالي

كأس الاتحاد الآسيوي

كأس العالم آسيا 2022

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر

من أهم البرامج التي تعرض على شاشة السعودية الرياضية:

برنامج الملعب ستار

خارج الصندوق

صحف

برنامج الديوانية

باراشوت الملعب

وغيرها من البرنامج تضم نخبة من أفضل المعلقين والمحللين والمهتمين بالنشاط الرياضي.

ومن أهم المذيعين والمعلقين الذين يظهرون على شاشة القناة:

فهد العتيبي

يوسف السلطان

بلال علام

عبدالله الحربي

فهد الدريبي

عبد العزيز البكر

عبدالعزيز الجوهر

القناة السعودية الرياضية من أهم القنوات التي يبحث عن ترددها المهتمين بالنشاط الرياضي بالسعودية لما تقدمه من بطولات وبرامج التي تجعلها من القنوات المتصدرة للبحث في السعودية.

لذلك يمكنك التعرف على تردد قناة السعودية الرياضية من خلال قراءة الآتي:

عرب سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

نايل سات:

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

وقد تم أيضاً تحديث التردد عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد الجديد: 12562

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔ أو ¾

بدر سات:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تستطيع استقبال القناة بجودة HD عبر التردد التالي:

التردد: 12417

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

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