تردد القناة الرياضية السعودية ssc

يبحث عشاق الرياضة من المملكة السُّعُودية الآن عن تردد القناة الرياضية السُّعُودية SSC الجديد، وذلك من أجل متابعة الدوري السعودي روشين التي تشتهر القناة بعرضه لمتابعينه ومحبيه، حيث قامت إدارة القناة بعمل عدة تحديثات جديدة ومن بينها التردد، وذلك لضمان وصول بث جيد وجودة عالية الكفاءة وصورة نقية تعرض على الشاشات.

تردد ssc على نايل سات

يمكنكم استقبال تردد القناة الرياضية السُّعُودية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد القناة السُّعُودية ssc على عرب سات

إذا كنت تبحث عن تردد القناة الرياضية السُّعُودية ssc على القمر الصناعي عرب سات فيمكنك استخدام التردد التالي:

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد القناة الرياضية ssc على بدر سات

الآن يمكنك استقبال قناة الرياضية السُّعُودية على القمر الصناعي بدر سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12418

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات تنزيل القنوات الرياضية السُّعُودية ssc على جميع الأقمار الصناعية

يمكنك إتباع الخطوات التالية لتنزيل القنوات الرياضية السُّعُودية على جهاز الاستقبال الخاص بك بكل سهولة:

أولاً النقر على زر القائمة Menu الموجود في ريموت كنترول الخاص بجهاز استقبال القمر الصناعي. بعد ذلك النقر على التركيب الهوائي. ثم النقر على إضافة تردد جديد. كتابة التردد الجديد لقناة الرياضية السُّعُودية ssc. التأكيد على إدخال كافة البيانات بشكل صحيح بعد ذلك الضغط على زر بَدْء البحث. وأخيراً بعد الانتهاء من عملية البحث سوف تظهر لك القناة ضمن قائمة الجهاز الخاصة بك.

القناة الرياضية السُّعُودية ssc

تمتلك قناة الرياضية السُّعُودية ssc شهرة كبيرة لعرضها أكثر الدوريات السُّعُودية مشاهدة التي لها قاعدة جماهيرية كبيرة بين عشاق كرة القدم السُّعُودية، ولا سيما مباريات دوري روشين السعودي الذي سوف يعقد قريباً، كما أنها تعرض عدد كبير من مباريات الأندية السُّعُودية المحلية، وعدد من مباريات كرة اليد ومباريات كرة السلة، بالإضافة إلى برامج التحليل الرياضي التي تضم باقة من أفضل المحللين الرياضيين.