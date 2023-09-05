تربية الكيوت تكبر حتى بيض مسلوق ما تعرف تسوي.. موجة غضب سعوديين بعد اكتشاف قطة داخل حقيبة أحد الطالبات بالمدرسة

نشر مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يَظهر فيه طفلة في سنواتها الأولى من التعليم الأساسي، وهي تكشف عن وجود قطة صغيرة داخل حقيبتها الدراسية.

قطة داخل حقيبة طالبة - مصدر الصورة: تويتر.

اللقطات التي تم التقاطها، على ما يبدو، داخل فصلها الدراسي، حيث تَظهر أحد صديقاتها في الغالب وهي تفتح حقيبتها لتكتشف وجود القطة المختبئة بين الكتب.

أكد ناشطون على الإنترنت أن الطفلة قامت بوضع القطة في حقيبتها بهدف إدخالها إلى المدرسة برغبتها الخاصة في البقاء بجوارها.

لقد أثار هذا المقطع موجة من الردود والتفاعلات على وسائل التواصل، حيث انتقد بعض المغردين تصرف الطفلة، مُحذرين من أن القطة قد تتعرض لمخاطر الاختناق في هذا الوضع الغير طبيعي والخطر على صحتها، حيث قال أحدهم في تعليق غاضب “هذه تربية الكيوت والدلع ومامي ودادي واذا كبرت حتى بيض مسلوق ما تعرف تسوي … جيل فاشل” وقال أخر “حرام مثل هذه التصرفات، وفي الأخير ولي الأمر يقولك ما شفتها وما ذنبي، هذه تربيتك ولازم تتعاقب أنت وهي” وقال أخر “القطط وراءها المرض والأوبئة خاصة على الأطفال”.