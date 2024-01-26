“تراحم” تحصد جائزة جديدة .. فما التفاصيل؟

نجحت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” في حصد جائزة أفضل ابتكار لتجربة العميل الفئة الفضية، وذلك خلال منتدى عالم تجربة العميل والذي عقد خلال الفترة من 24 – 25 يناير 2024 م بمدينة الرياض.

خلال تكريم اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

فكرة الجائزة

وتتبلور الجائزة حول فكرة تقديم مبادرة مبتكرة لتقديم تجربة فريدة من نوعها للمستفيدين من خلال تخصيص عدة وظائف في مجال خدمة العملاء للأسر المستفيدة من خدمات اللجنة والسماح لهم بممارسة العمل والتعامل المباشر مع المستفيدين أمثالهم وتقديم الخدمة لهم بالشكل المطلوب، حيث وصل معدل الاستجابة 100% لجاهزية مساعدة المستفيدين وتقديم الخدمة السريعة، في حين بلغ عدد المستفيدين العاملين 21 شخصًا قدموا 59 ألف خدمة لـ 40 ألف مستفيد.

ودشنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم في وقتٍ سابق المبادرة من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة وتهيئة الموظفين الجدد من خلال برنامج تأهيلي وتدريبي خاص ومن ثم اختيار الكوادر المناسبة.

وجاءت فكرة الابتكار من جانب “تراحم” بسبب ممارساتها في تيسير رحلة المستفيدين، حيث يمكن للموظفين المرشحين فهم تحديات بعضهم البعض وتقديم الدعم المناسب، ممّا يُسهم في تحسين تجربة العميل وارتفاع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، إضافةً إلى تمركز التجربة حول طبيعة تفهم الشعور الإنساني لبعضهم البعض وزيادة الموثوقية وتسهيل اندماج المستفيدين في المجتمع وتمكينهم.

اللجنة الوطنية لرعاية السجناء ” تراحم”

الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم حققت عدة جوائز محلية وعالمية نظير تطور خدماتها وإيصال رسالتها المجتمعية من خلال تجسيد المعاناة والتحديات الاجتماعية للمستفيدين، وهو ما أسهم في قوة تأثيرها وتحقيق أثرٍ إيجابي واجتماعي مواكبةً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 م.