تراجع معدل التضخم في السعودية إلى أدنى مستوياته منذ 19 شهرًا الذي بلغ 1.7%

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد الموافق 15 أكتوبر 2023، أن معدل التضخم قد سجل نسبة 1.7% خلال شهر سبتمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ويلاحظ أن هذا المعدل أقل من معدل التضخم في شهر أغسطس 2023 الذي بلغ 2%.

صورة لإحدى الأسواق في السعودية المصدر: العربية

ويعتبر هذا الشهر هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد فيه انخفاضًا في معدل التضخم، وهو أدنى معدل تضخم تم تسجيله في البلاد خلال 19 شهرًا، منذ فبراير 2022. فقد انخفض معدل التضخم من 2.8% في مايو، إلى 2.7% في يونيو، ثم إلى 2.3% في يوليو، وأخيرًا إلى 2% في أغسطس.

وتشير الهيئة العامة للإحصاء إلى أن معدل التضخم في السعودية سيظل عند مستوى مقبول على المدى المتوسط.

وقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 109.72 نقطة في سبتمبر 2023، مقابل 107.9 نقطة في سبتمبر 2022 و109.71 نقطة في أغسطس 2023.

وتشير الهيئة إلى أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي يعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.1%، وزيادة أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5%.

وقد ارتفعت إيجارات السكن في السعودية بنسبة 9.8% في سبتمبر 2023، وتأثرت بشكل كبير بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.8%، وقد أثرت هذه الزيادة بشكل كبير في ارتفاع معدل التضخم السنوي في سبتمبر 2023، نظرًا لوزنها الكبير في المؤشر والذي يبلغ 21%.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق في المملكة العربية السعودية بنسبة 2.5% في سبتمبر 2023، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%، وارتفعت أيضًا أسعار التعليم بنسبة 1.8%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.