تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% في ديسمبر

أفادت بيانات رسمية يوم الاثنين بأن معدل التضخم السنوي في السعودية قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 23 شهراً، حيث بلغ 1.5% في ديسمبر.

وقد تمت مقارنة هذا الرقم بمعدل التضخم البالغ 1.7% الذي تم تسجيله في نوفمبر الماضي.

تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.5% في ديسمبر

وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بأن الإيجارات الفعلية للمساكن قد ارتفعت بنسبة 9% في ديسمبر، مما أدى إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 7.5%.

وقد شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 1.2% في ديسمبر، في حين سجل قسم المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 2.5%.

ومن ناحية أخرى فقد انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.

وقد أشارت الهيئة إلى أن معدل التضخم السنوي في عام 2023 بلغ 2.3%، وهو أقل بقليل من توقعات الحكومة التي تتوقع تضخمًا بنسبة 2.6%، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار السكن والمرافق بنسبة 7.9%، وأسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.4%.

وقد استمر التضخم في السعودية على مستويات منخفضة نسبياً في العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، وذلك بفضل السياسات الحكومية التي تهدف إلى التحكم في تأثير زيادة الأسعار العالمية.

ووفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر، من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5%، وهو نفس المعدل الذي تم تسجيله خلال عام 2022.