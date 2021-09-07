تراجع طفيف.. أسعار الذهب فى السعودية يوم الثلاثاء

تعد أسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية من الأمور التى تشغل العديد من الأشخاص ، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 إنخفاض فى الأسعار بشكل طفيف، وخلال مقالنا سوف نستعرض معكم أسعار الذهب يوم الثلاثاء فى المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء

انخفض سعر جرام الذهب يوم الثلاثاء بفارق بسيط عن أمس الإثنين، وجاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7/9/2021 كالتالى:

عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالى 218.32 ريال سعودي والذى يعادل 58.21 دولار.

عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالى 200.12 والذى يعادل 53.36 دولار.

عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 191.03 ريال سعودي والذى يعادل 50.93 دولار.

عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالى 163.74 ريال سعودي والذى يعادل 43.66 دولار.

عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 127.35 ريال سعودي والذى يعادل 33.95 دولار.

عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالى 109.16 ريال سعودي والذى يعادل 29.10 دولار.

أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب إلى 6,790 ريال سعودى بما يعادل 1,810 دولار.

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنية الذهب إلى 1,528 ريال سعودي بما يعادل 407.45 دولار.

كيلو الذهب

وصل سعر كيلو الذهب إلى 218,316 ريال سعودي بما يعادل 58,206 دولار.

أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية