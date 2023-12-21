“تراث المدينة” توقع أولى إتفاقياتها مع “مدن”

عقدت إدارة شركة “تراث المدينة” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة المتخصصة بالتمور مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن” اتفاقية لاستلام أرض في المدينة المنورة لاقامة مصنع متخصص للتمور.

شعار شركة تراث المدينة _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

حدث ذلك أثناء إقامة منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي بحضور الأمير سعود بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة المدينة المنورة .

تعليق الرئيس التنفيذي للشركة

وفي هذا السياق تحدث الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة المهندس بندر القحطاني قائلًا أن الاتفاقية تُطلِق العمل للخطة القادمة للشركة بإنشاء مصنع متكامل للتمور في المدينة المنورة، مشيرًا إلى أنه سيبدأ العمل لإنشاء المصنع خلال الأشهر الثلاثة القادمة بعد اعتماد المخططات والمواصفات المطلوبة لهذه الصناعة وفق أحدث التقنيات العالمية التي ستطور من صناعة تمور العجوة على وجه الخصوص والتمور بشكل عام.

ودشن صندوق الاستثمارات العامة شركة تراث المدينة المتخصصة بالتمور في سبتمبر الماضي والتي تهدف لرفع قيمة منتجات تمور العجوة وكذلك التمور المختلفة محلياً ودولياً.

ومن المقرر أن تشهد تمور العجوة وباقي التمور السعودية خلال الفترة القادمة نمواً كبيراً مع دخول متنافسين جدد في هذا القطاع وفتح منافذ تسويق جديدة ومختلفة محلياً ودولياً وتنتج المملكة أكثر من 3.1 مليون طن من التمور المتنوعة في مناطق مختلفة من السعودية بوجود 34 مليون نخلة منتجة موزعة على مساحات شاسعة.

10 مهرجانات للتمور

وسيقام في مناطق مختلفة في السعودية أكثر من 10 مهرجانات للتمور خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من كل عام تفتح منافذ بيع الإنتاج للمزراعين في تلك المناطق.

وتعد تمور العجوة من أهم التمور في العالم لما تحتوي من أهمية بالغة من بين التمور المختلفة وتعتبر النوعية الوحيدة من بين أنواع التمور التي وردت في السيرة النبوية.

ويمكن القول أن تمور العجوة ذات اللون الأحمر الداكن الذي يميل للسواد ذات أهمية كبيرة في القيمة الغذائية حيث تنمو في واحدة من أكثر الأراضي الغنية بالمعادن الظاهرة والتي تقع وسط حرات المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة تراث المدينة مهتمة بالعجوة وبالتمور بالسعودية بشكل عام، ومن المقرر أن تفتح الشركة منافذ بيع متعددة لتسويق التمور في مختلف دول العالم لتساعد المزراعين في بيع منتجاتهم عبر تلك المنافذ وفق آلية وسياسات محددة تقررها الشركة لاحقاً لرفع قيمة التمور السعودية محلياً ودولياً.