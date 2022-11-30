حجز تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season فعاليات ستبهرك من “زمن الطيبين”

انطلقت منطقة قرية زمان ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يوم 24-11-2022 حيث يمكنك الاستمتاع بكل ما هو من زمن الناس الطيبين، والتعرف على الفنون الشعبية، والتراث القديم، وغيرها من الفاعليات التي ستبهرك في Riyadh season “فوق الخيال”.

كيفية حجز تذاكر قرية زمان بموسم الرياض

توجد بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك أن تقوم بحجز تذاكر قرية زمان بموسم الرياض 2022، وهي كالتالي:

يا هلا والله فيكم .. وبعرس الطيبين حيّاكم 😍💍

خلونا نشوفكم بـ #قرية_زمان وننبسط كلنا ❤️

احجزوا الحين ✨https://t.co/hI6RH1jxwc#موسم_الرياض pic.twitter.com/AAd8MEIcSF — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 27, 2022

في البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي لموسم الرياض.

بعد ذلك سوف يمكنك أن تقوم بالدخول على فعاليات الموسم.

ثم اختيار فعاليات قرية زمان.

في النهاية سوف يتطلب منك أن تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لديك.

ما هي قرية زمان بموسم الرياض؟

تعتبر تلك القرية هي من أكبر وأبرز مناطق موسم الرياض Riyadh season 2022 والتي يشهد عليها إقبال الكثير من الزوار من مختلف الأماكن بداخل وخارج المملكة العربية السعودية.

لحظات ممتعة بكل تفاصيلها بين ذكريات الزمن الجميل وتراث الماضي في #قرية_زمان ❤️🇸🇦 التذاكر متاحة الآن✨https://t.co/Di4ddxzbYL#موسم_الرياض pic.twitter.com/7aE4yIrOvD — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) November 23, 2022

وذلك لأنها تحتوي على جزء كبير من الأنشطة الترفيهية مثل الفعاليات الموسيقية والكثير من العروض الأخرى.

انطلقت قرية زمان يوم 24 نوفمبر 2022، وهي مستمرة حتى يوم 22 يناير 2023، تبدأ الفعاليات من الساعة 4 عصرًا وسوف تغلق في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.