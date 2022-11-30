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حجز تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season فعاليات ستبهرك من “زمن الطيبين”

أمل ناجي

انطلقت منطقة قرية زمان ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، يوم 24-11-2022 حيث يمكنك الاستمتاع بكل ما هو من زمن الناس الطيبين، والتعرف على الفنون الشعبية، والتراث القديم، وغيرها من الفاعليات التي ستبهرك في Riyadh season “فوق الخيال”.

تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season

قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season

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كيفية حجز تذاكر قرية زمان بموسم الرياض

توجد بعض الخطوات الهامة التي من خلالها يمكنك أن تقوم بحجز تذاكر قرية زمان بموسم الرياض 2022، وهي كالتالي:

  • في البداية عليك الدخول على الموقع الرسمي لموسم الرياض.
  • بعد ذلك سوف يمكنك أن تقوم بالدخول على فعاليات الموسم.
  • ثم اختيار فعاليات قرية زمان.
  • في النهاية سوف يتطلب منك أن تقوم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لديك.

تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season

ما هي قرية زمان بموسم الرياض؟

تعتبر تلك القرية هي من أكبر وأبرز مناطق موسم الرياض Riyadh season 2022 والتي يشهد عليها إقبال الكثير من الزوار من مختلف الأماكن بداخل وخارج المملكة العربية السعودية.

وذلك لأنها تحتوي على جزء كبير من الأنشطة الترفيهية مثل الفعاليات الموسيقية والكثير من العروض الأخرى.

تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season تذاكر قرية زمان موسم الرياض 2022 Riyadh season

انطلقت قرية زمان يوم 24 نوفمبر 2022، وهي مستمرة حتى يوم 22 يناير 2023، تبدأ الفعاليات من الساعة 4 عصرًا وسوف تغلق في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل.

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أمل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية

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