“الهيئة العامة للترفيه” تُحدد اسعار تذاكر سيرك دو سوليه.. وتوضح بأنه مستمر إلى هذا الموعد

الهيئة العامة للترفيه أعلنت عن العديد من الفعاليات التي ستُقام حول المملكة ومن ضمنها مدينة جدة والتي تشمل عدد كبير من الفعاليات سواء عروض مسرحية وسيرك وأيضًا أغاني خاصة بالأطفال وغيرها من الأمور الآخرى مثل قرية الأنمي ولكن جاء التساؤل حول سيرك دي سوليه من حيث أسعار التذاكر وموعد الدخول إليه وأيضًا إلى متى تستمر فعاليته وكل هذا سنتطرق إليه.

سيرك دو سوليه

يُعتبر سيرك دي سوليه واحد من ضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023 حيث نرغب في تقديم تجربة بلا حدود وليس لها مثيل في دول العالم المختلفة، فهذا العرض يحتوي على سرد قصصي عبر شخصيات ملونة وفنون أدائية وبهلوانية حصرية لكي نعيش ذكرى طفولتنا، وبدأت بالفعل العروض الخاص به من اليوم الموافق 28 أبريل وسوف تستمر حتى 26 مايو القادم ويُمكنك حضوره يوميًا من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، ولكن هناك أيام تختلف مواعيدها عن ذلك وجاءت على النحو التالي:

يومي الثلاثاء والأربعاء تبدأ العروض الخاصة به في تمام الساعة 5 لمدة 57 دقيقة فقط.

أما يومي الخميس والجمعة والسبت تبدأ العروض من الساعة 5 لمدة 57 دقيقة ويبدأ العرض الثاني في تمام الساعة 9 مساءً لمدة 57 دقيقة أيضًا.

سعر التذاكر السيرك

تم الإعلان من قبل الجهة المختصة عن سعر التذاكر الخاصة بسيرك دي سوليه بجدة لكي تبدأ من 80 إلى 430 ريال سعودي ولكي تتمكن من حجزها لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بحجز التذاكر وهو saudievents.sa.

اضغط بعد ذلك على احجز الآن ووافق على الشروط والأحكام.

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