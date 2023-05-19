“هيئة الترفيه” طرحت الآن تذاكر حفلة شيرين عبد الوهاب بجدة على مسرح بنش مارك في هذا الموعد..

هيئة الترفيه السعودية أعلنت عن طرح تذاكر حفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي ستقام يوم 28 مايو الجاري على مسرح بنش مارك وهي واحدة من ضمن حفلات جدة، حيث تُعتبر واحدة من أبرز فنانين العرب ولديها جمهور من مختلف بقاع العالم وتملك صوت عذب وجذاب واستطاعت مُنذ ظهورها للجمهور أن تخطف قلوبهم وأنظارهم مما جعل لها جمهور في كل مكان، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

حفلة شيرين عبد الوهاب

أعلنت هيئة الترفيه عن تذاكر الخاصة بحفلة الفنانة شيرين عبد الوهاب والتي ستُقام بتاريخ 28 مايو لعام 2023 من ضمن حفلات جدة على مسرح بنش مارك ولكي تتمكن من حجز التذاكر اتبع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى هذا الرابط saudievents.sa.

اختر حفلة الفنانة شيرين ثم حجز اختر فئة التذاكر.

أسعار التذاكر

تختلف الأسعار الخاصة بالحفل على حسب الفئة لذا يُمكنك اختيار ما يناسبك من التذاكر الآتية:

بادر بحجز مكانك لكي تتمكن من حضور الحفل قبل انتهاء التذاكر المُحددة.