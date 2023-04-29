بدءً من اليوم.. طرح تذاكر حفلة تامر عاشور جدة عبر منصة عيشها أو تكت مكس

أعلنت الآن هيئة الترفيه عن طرح تذاكر حفلة الفنان تامر عاشور بجدة، حيث ستُقام على مسرح بنش مارك وهي واحدة من ضمن الفعاليات الخاصة بمدينة جدة، كما أشارت إلى إن موعد الحفل سيكون بتاريخ 5 مايو المُقبل وعلى الراغبين في الحضور يُمكنهم حجز التذاكر سواء من خلال منصة عيشها أو عبر تكت مكس للاستمتاع بتلك الليلة مع أغانيه المُميزة والتي لها طابع مختلف وخاص بها.

احجز الآن تذكرتك لحفلة تامر عاشور

تم طرح التذاكر الآن الخاصة بحفلة تامر عاشور بجدة والتي ستُقام على مسرح بنش مارك وهي واحدة من ضمن حفلات جدة يوم 5 مايو القادم من الساعة 9 مساءً وحتى 1 صباحًا ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي لمنصة عيشها أو تكت مكس.

اضغط على خانة حفل الفنان تامر عاشور ثم حدد المقاعد التي تود الحصول عليها.

انقر على خانة الدفع ثم حدد الطرق المناسبة لك من المُتاح.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة تقدم العديد من الفعاليات الخاصة بجدة لكي تُدخل السرور والبجهة في نفوس المواطنين والمقيمين والوافدين أيضًا، حيث أعلنت في وقت سابق على حفلات خاصة بفنانين آخرين.