“الهيئة العامة للترفية” تُعلن موعد طرح تذاكر حفلة تامر عاشور ضمن تقويم فعاليات جدة 2023

الهيئة العامة للترفيه السعودية هي الجهة المسؤولة عن إقامة الحفلات المختلفة حول المملكة، حيث أعلنت عن حفلة تامر عاشور والتي تُعد واحدة من ضمن فعاليات جدة، حيث أنها أشارت إلى موعدها فستكون بتاريخ 5 مايو القادم لذا بدأ البحث من قبل مُحبيه عن موعد طرح التذاكر والمسرح الخاص بالحفل وغيره من التفاصيل التي سنتطرق إليها بالتفصيل لكي تتمكن من التعرف على كل ما يخص الحفل.

حفل تامر عاشور في جدة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن الفنان تامر عاشور ستكون لديه حفلة طربية رائعة على مسرح بنش مارك من ضمن حفلات جدة يوم 5 مايو القادم، ولكن بالنسبة للتذاكر سوف يتم طرحها يوم 29 أبريل أي غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة عيشها.

انقر على حفل الفنان تامر عاشور ثم حدد المقاعد التي تود حجزها.

انقر على الدفع بواسطة الطرق المُتاحة أمامك وتتناسب معك.

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه تعمل على إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات بشكل مستمر في مختلف أنحاء المملكة، حيث أعلنت سابقًا عن حفلات خاصة بفنانين مثل كاظم الساهر وغيره.