“هيئة الترفيه” طرحت تذاكر حفلة الفنان أصيل أبو بكر الآن.. وموعدها في هذا التاريخ

هيئة الترفيه السعودية أعلنت عن حفلة الفنان أصيل أبو بكر حيث ينتظر كافة مُحبيه موعدها بالإضافة إلى رابط الحجز، حيث تسعى الجهات المسؤولة لتوضيح كافة الشروط والأحكام وأيضًا الأسعار الخاصة بالتذاكر لكي تتمكن من حجزها عبر الموقع الرسمي للحضور بدون أي عائق، لذا سنتطرق للمزيد من التفاصيل.

أصيل ابو بكر

حفل غنائي يحييه الفنان أصيل أبو بكر على مسرح جامعة الملك خالد من ضمن جولة المملكة من الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، ولكي تتمكن من حجز التذاكر لابد من التوجه مباشرةً إلى هذا الرابط rotana.platinumlist.net واختر الفئة التي تناسبك، والجدير بالذكر أن موعد الحفل سيكون يوم 26 مايو لعام 2023.

أسعار تذاكر الحفل

تختلف الأسعار على حسب الفئات وجاءت على النحو التالي:

شروط وأحكام حضور الحفل

هناك العديد من الشروط الواجب توافرها لكي تتمكن من حضور الحفل وجاءت على النحو التالي:

لذا بادر بحجز تذكرتك حتى لا تنفذ نظرًا لأنها العدد مُحدود.