تذاكر السعودية منصة إلكترونية جديدة لخدمة الشعب السعودي

تذاكر السعودية هو بوابة إلكترونية تم تدشينها من خلال الحكومة السعودية، في إطار سعيها الدائم لتطوير العديد من الخدمات الموجهة للشعب السعودي، والتي توفر عليه الكثير من المشقة خاصة أن تلك الخدمات تستغل الإنترنت، ويمكن للمواطن الحصول عليه وهو جالس في منزله، ولقد أصبحت خدمة التذاكر هذه منذ أمس تريند في المملكة، وذلك منذ أن أعلنت الهيئة العامة للرياضة أنه سوف يتم من خلالها بيع تذاكر مباريات الدوري السعودي الجديد، الذي سوف ينطلق خلال أيام قليلة.

خدمات موقع تذاكر السعودية

الموقع يقدم العديد من الخدمات في ذلك المجال حيث يمكنك من خلاله الحصول على تذاكر لأكثر من مناسبة، سواء حفلات موسيقية أو مباريات ومناسبات رياضية، فعند دخول المواطن لذلك الموقع يجب عليه التسجيل ببريده الإلكتروني حتى يكون لديه حساب خاص به، ثم بعد ذلك يقوم بالتوجه إلى حجز التذاكر وتحديد المناسبة التي يريد حضورها، كذلك يقوم بالدفع من خلال تلك البوابة وبطريقة آمنة تحفظ البيانات التي سوف يقوم بإدخالها بشكل آمن ولا يوجد به خطورة.

وقد أكدت هيئة الرياضة بالمملكة أن مشروع تذاكر السعودية هو من ضمن أحد الأمور التي تسعى الهيئة لتوفيرها هذا الموسم، لإخراجه بشكل جيد، فعلى سبيل المثال سوف يتم تطوير الملاعب والخدمات الملحقة بها من مطاعم وكافتيريات، وكذلك عمل منصة أخرى إلكترونية لبث المباريات هذا بجانب نقلها على الهواء مباشرة بشكل مجاني على القنوات السعودية.