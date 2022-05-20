رابط حجز تذاكر البوليفارد رياض سيتي موسم الرياض 2022

أتى موسم الرياض 2022 لهذا العام وقدمت معه العديد من الفعاليات الرائعة بالمملكة العربية السعودية بمنطقة “الرياض”، ولذلك يتساءل العديد من الزائرين بالمملكة سواء المُواطنين أو الزائرين من جميع أنحاء العام عن “رسوم دخول البوليفارد الرياض” وأيضاً هُناك بعض الأشخاص يتساءلون “بكم حجز البوليفارد”، وعبر تقريرنا التالي سوف نُجيب على كافة تلك التساؤلات.. فضلاً تابعونا.

موسم الرياض البوليفارد سيتي 2022

أعلنت “الهيئة العامة للترفيه” بالمملكة العربية السعودية أن “البوليفارد رياض سيتي 2022” قد عاد بـ8 فعاليات ومناطق ترفيهية رائعة هذا العام، وحسب إحصائيات الزائرين نجد أن موسم الرياض البوليفارد هذا العام قد استقطب حتى الآن أكثر من 6 ملايين زائر، ويرجع ذلك السبب للتميز في تنظيم فعاليات الموسم وتقديم الفعاليات الترفيهية والغنائية المتنوعة التي تتماشى مع جميع الفئات العمرية المُختلفة.

رابط حجز تذاكر بوليفارد سيتي 2022

من جانبها أيضاً أوضحت “الهيئة العامة للترفيه” أنه يُمكن بسهولة تامة أن يتم الحصول على تذاكر موسم الرياض من خلال العديد من الطُرق، وسوف نُوضح لكم إياها تاليا:

في بادئ الأمر سوف يقوم المُستخدم بالدخول إلى “موقع موسم الرياض” لحجز التذاكر.

الخطوة التالية وهي القيام بالنقر على خيار “تحديد الحدث” ومنه الضغط على أيقونة “البوليفارد”.

بعد ذلك سوف يُلاحظ المُستخدم ظهور العديد من التفاصيل حول تذاكر موسم الرياض 2022 البوليفارد سيتي.

يتبع ذلك القيام بالنقر على تبويب “حجز” من الجُزء العلوي من قائمة الموقع.

سوف يقوم المُستخدم بعد ذلك بكتابة كافة البيانات الشخصية التي تتمثل في “الاسم” وأيضاً “كود المرور”.

بعد ذلك سوف يتم شراء تذاكر موسم الرياض البوليفارد سيتي وحضور فعاليات بوليفارد رياض سيتي 2022.

يُمكن أيضاً شراء تذاكر موسم الرياض البوليفارد سيتي عبر موقع “تكت مكس”.

أسعار تذاكر البوليفارد الرياض سيتي 2022

بكم حجز البوليفارد!! وذلك من أهم التساؤلات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص الراغبين في شراء التذاكر، وجدير بالذكر أنه في بداية موسم الرياض 2022 كانت أسعار تذاكر موسم الرياض بوليفارد سيتي بقيمة 110 ريال سعودي في العُطلات الأسبوعية، ولكن تم إجراء تعديلات على أسعار التذاكر وأصبحت بنفس السعر طُوال أيام الأسبوع، وجدير بالذكر أن أسعار تذاكر البوليفارد أصبحت بقيمة 50 ريال سعودي فقط طُوال الأسبوع، وخلال تلك التذاكر يُمكنكم حضور جميع الفعاليات،