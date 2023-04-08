تذاكر إجازة العيد “تشتعل” والمالديف تقترب من 10 آلاف ريال.. وهذه أغلى 6 وجهات سياحية.

تذاكر إجازة العيد تشتعل وسعر تذاكر المالديف تقترب من 10 آلاف ريال، فمن الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران الداخلية والخارجية قد ارتفعت بشكل رهيب حتى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة بالمرة، وجاء ذلك بسبب اقتراب موعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث إن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، على بعد يومين فقط من الآن، ولقد وصلت نسبة الزيادة في بعض الوجهات العربية والخليجية إلى ما يزيد عن 50 %، في حين أنها قد قفزت بنسبة 100 % وأكثر في بعض الرحلات والوجهات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

تذاكر رحلات إجازة عيد الفطر تشتعل

ومن جانبه فقد ذكر مدير شركة “ماستر كي للتسويق” الأستاذ “محمد زين” أن هناك ارتفاعا كبيرا يصل إلى 40 % في بعض المنتجعات الخارجية، مثل المالديف وسريلانكا والإمارات، حيث تشهد هذه المناطق ارتفاعا كبيرا عما تشهده خلال الأيام العادية، بسبب العطلات الرسمية.

وأضاف المدير أن هناك برامج سياحية متنوعة تقدم من قبل بعض الجهات المختصة، من أجل جذب السائح السعودي في فترة الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، ومن هذه الوجهات وأشهرها (مصر، الأردن، البحرين، قطر، دبي، الأردن)، لكن بعض هذه المناطق قد تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار تذاكر السفر والإقامة وغيرها، وذلك من أجل الاستمتاع بإجازة العيد هذا العام.

أغلى 6 وجهات سياحية لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك

ولقد بين مدير التسويق بشركة (TCA) الأستاذ محمد الجنزوري، أن أغلى الوجهات السياحية هذا العام تتمثل في ال6 وجهات الآتية:-