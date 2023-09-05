تدشين “خدمات النقل العام” في الطائف ..كيفية حجز الخدمة

شهدت محافظة الطائف اليوم الثلاثاء تشدين مشروع “خدمات النقل العام”، ويسهم في خدمة أكثر من مليوني مستفيد سنوياً، عبر (9) مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة من خلال (182) نقطة توقف.

خدمات النقل العام-مصدر الصورة: الهيئة العامة للنقل

تخصيص 58 حافلة

يتضمن مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف 58 حافلة تعمل على مدار 18 ساعة يوميًا، مما يوفر خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار، ويساهم في تعزيز السلامة المرورية وتقليل الازدحام، وخفض الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

تطبيق إلكتروني

ولتوفير سهولة الوصول إلى خدمة النقل العام في الطائف، أطلقت الشركة المشغلة تطبيقًا إلكترونيًا يُعرف باسم TAIF BUSES. يتيح هذا التطبيق للمستفيدين حجز رحلاتهم بكل سهولة، كما يتضمن المشروع محطات للانتظار وتوقف الحافلات، والتي تتميز بوجود مقاعد انتظار، ولوحات تعريفية، ومنطقة انتظار الركاب، ومكان توقف الحافلات، ومسارات عبور المشاة.

691 محطة توقف

تم تخصيص 276 حافلة لمشاريع النقل العام في المملكة، موزعة على 9 مدن ومحافظات حسب الحاجة. وتشمل هذه المشاريع 42 مسارًا، بإجمالي 691 محطة توقف. تتابع الهيئة العامة للنقل، بالتعاون مع أمانات وهيئات تطوير المناطق، مراحل تنفيذ هذه المشاريع حتى اكتمالها.

وتساهم مشاريع النقل العام بالحافلات في تعزيز ثقافة النقل العام في المملكة، مما يؤدي إلى زيادة حصة خدمات النقل العام ورفع نسبتها إلى 15٪ في عام 2030، بالإضافة إلي أنها توفر خيارات متعددة للتنقل أمام المستفيدين، وتسهل حركة التنقل داخل المناطق المركزية والمزدحمة، وتحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل الازدحام المروري.