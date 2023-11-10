تدشين حديقة النباتات الطبية بكلية الصيدلة بنجران

وضع رئيس جامعة نجران الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الخضيري اليوم، حجر الأساس لحديقة النباتات الطبية بكلية الصيدلة؛ التي تقع على مساحة تتجاوز 250 متراً مربعاً، وتشمل أكثر من 30 نوعاً من النباتات الطبية والعطرية، وذلك في إطار أهداف خطة الكلية التشغيلية التي تستهدف تطوير العملية التعليمية وربط مقررات البرنامج بالتعليم الميداني لضمان تحقيق أفضل نتائج لمخرجات التعلم.

صورة من زيارة رئيس الجامعة لحديقة النباتات الطبية بكلية الصيدلة_ مصدر الصورة: صحيفة سبق

وقال عميد كلية الصيدلة الدكتور علي الشعبي، أن الحديقة الطبية إضافة مهمة لإنجازات الكلية في تطوير مصادر التعلم وتطبيق أفضل الممارسات الصيدلانية؛ التي تمكن الطلاب والطالبات من الاستفادة منها أثناء دراستهم في برنامج العلوم الصيدلانية.

وفي نفس السياق أكد رئيس قسم الأدوية بالكلية الدكتور حمد آل مخلص، أن المشروع المبتكر يهدف بصورة رئيسة إلى الحفاظ على الأعشاب والنباتات الطبية المستوطنة بالمنطقة، مشيراً إلى أنه سوف يتم التوسع في الحديقة الطبية لتشمل أنواعاً جديدة تتجاوز الخمسين نوعاً من النباتات الطبية والعطرية لتكون رافداً لإجراء البحوث العلمية.