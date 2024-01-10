تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين العلا والدوحة

دشّن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بحضور الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة القطري، اليوم الرحلات الجوية المباشرة لطيران “القطرية” بين الدوحة والعُلا.

محطة لوجستية عالمية

ويأتي تدشين الرحلات الجوية المباشرة بين العُلا والدوحة، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والاقتصاد والسياحة، ودعم جهود الهيئة الملكية لمحافظة العُلا لجعلها محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.

وقال سموه، إن تدشين الرحلات المباشرة إلى محافظة العُلا من العاصمة القطرية الدوحة، يؤكد استمرار نهج العمل بين الأشقاء لتعزيز الروابط من خلال شبكات النقل المتطورة”.

وأضاف: “نواكب ضمن عملنا النمو المتوقع لزيادة الرحلات إلى محافظة العُلا بوصفها وجهة عالمية سياحية، وسيسهم تعداد الرحلات الدولية في نقل العلا نحو مراحل أخرى مختلفة بالتعاون مع الأشقاء في المنطقة.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني أن تدشين الرحلات الجوية من الدوحة إلى محافظة العُلا يمثّل خطوة مهمة في تأكيد دور لجنة الثقافة والسياحة والترفيه لمجلس التنسيق القطري السعودي لتعزيز العمل المشترك، وإبراز دورها في تمتين الروابط الثقافية.

وأضاف: “التراث الثقافي عامل مهم في تشكيل الوعي، وتجديد التفكير فيه والمحافظة عليه، وهو من مقومات وحدة المجتمعات وتعبيرها عن اعتزازها بجزء من روابطها المشتركة بين أفرادها.

ربط الاتصال الجوي

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، إلى ربط الاتصال الجوي بمختلف الوجهات الدولية والمحلية، وجعل العُلا محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة، في ظل توجه لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار العُلا الدولي من 400 ألف مسافر حاليًا إلى 6 ملايين مسافر سنويًا.

وسيضيف حضور الخطوط الجوية القطرية إلى مطار العُلا الدولي، خيارات أوسع للمسافرين والزوار، نظير ما تملكه “القطرية” من وجهات سفر دولية تتجاوز الـ100 وجهة، وسيدعم ذلك الأهداف المرسومة لتعزيز حضور العُلا ضمن الوجهات العالمية، مع تقديم برامج سَفر مختلفة لاستكشاف البيئة الطبيعية الثقافية في العُلا.