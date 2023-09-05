تدشين أول مشروعات النقل العام بالمملكة.. والبداية في الطائف

قام الأمير سعود بن نهار بن سعود, محافظ الطائف, بتدشين مشروع خدمات النقل العام بالحافلات, ويعد هذا المشروع أول مشاريع المرحلة الأولى في مشروعات النقل العام بالمملكة العربية السعودية.

الصورة لحافلة ضمن أول مشروعات النقل العام بالمملكة-المصدر:أخبار 24

يسهم المشروع في خدمة أكثر من مليوني مستفيد نويا من خلال توفير 9 مسارات رئيسة تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة, وتضم 182 نقطة توقف.

يضم المشروع 58 حافلة مخصصة تعمل على مدار 18 ساعة يوميا, كما توفر الشركة المشغلة “سابتكو” تطبيقا إليكترونيا يسمح للمستفيدين بحجز الخدمة بسهولة ويدعى تطبيق حافلات الطائف “TAIF BUSES”.

تشمل المحطات الخاصة بالمشروع مناطق انتظار وتوقف للحافلات, ومقاعد ولوحات تعريفية ومسارات عبور للمشاة.

يساهم المشروع في تعزيز مستوى السلامة المرورية وتخفيف الازدحام المروري, فضلا عن تحسين تجربة المستفيدين من سكان المحافظة والزائرين, كما يعمل المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي.

يذكر أن مشروع النقل العام بالحافلات يندرج ضمن مشاريع النقل العام في تسع مدن ومحافظات مختلفة, وقد تم تخصيص 276 حافلة لهذه المشاريع الاستراتيجية, وتعمل البيئة على متابعة تنفيذ هذه المشاريع في المناطق المستهدفة مثل منطقة القصيم في بريدة وعنيزة, والمنطقة الشرقية في الدمام والقطيف, والمدينة المنورة, ومحافظة الطائف وجازان في جازان وصبيا وأبو عريش.