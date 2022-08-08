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لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات، “تداول” تُطلِق برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م

محمد خير الحوراني

كشفت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م بمدينة الرياض، ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية.

برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول

ميزات برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022

وأوضحت “تداول” أنَّ برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022، يتضمَّن مجموعة واسعة من الميزات لجميع المتدربين والمتدربات وتشمل:

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  1. راتب شهري يقدر بـ12,350 ريال سعودي لحملة البكالوريوس، و14,000 ريال لحملة الماجستير.
  2. تأمين طبي للمتدربين وأسرهم، ويشمل الزوج أو الزوجة و الأبناء.
  3. إجازة سنوية.
  4. إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
  5. تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول
برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول

شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022

  1. أن يكون المتقدم أو المتقدِّمة من حملة الجنسية السعودية.
  2. أن يكون من خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعة مُعتمدة.
  3. الالتزام بدوام كامل، وإجادة اللغة الإنجليزية.
برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول
برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنَّ التقديم في البرنامج مُتاح حالياً، ويُمكن التقديم ومعرفة جميع الشروط والمهارات عبر رابط موقع تداول من هنا.

برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول
برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م تداول
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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