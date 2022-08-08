لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات، “تداول” تُطلِق برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م

كشفت شركة السوق المالية السعودية “تداول” عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م بمدينة الرياض، ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية.

ميزات برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022

وأوضحت “تداول” أنَّ برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022، يتضمَّن مجموعة واسعة من الميزات لجميع المتدربين والمتدربات وتشمل:

راتب شهري يقدر بـ12,350 ريال سعودي لحملة البكالوريوس، و14,000 ريال لحملة الماجستير. تأمين طبي للمتدربين وأسرهم، ويشمل الزوج أو الزوجة و الأبناء. إجازة سنوية. إجازات رسمية مدفوعة الأجر. تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

شروط التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022

أن يكون المتقدم أو المتقدِّمة من حملة الجنسية السعودية. أن يكون من خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعة مُعتمدة. الالتزام بدوام كامل، وإجادة اللغة الإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت شركة السوق المالية السعودية “تداول” أنَّ التقديم في البرنامج مُتاح حالياً، ويُمكن التقديم ومعرفة جميع الشروط والمهارات عبر رابط موقع تداول من هنا.