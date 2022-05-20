“المرور السعودي” خطوات تخفيض المخالفات المرورية عبر أبشر 2022

أوضحت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن خدمة تخفيض المخالفات المرورية 2022 بشكل إلكتروني لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين داخل المملكة، ويتم الاستفادة من هذه الخدمة عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية والتي يتم من خلالها الاستفادة من العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية، وإليكم أهم التفاصيل حول هذه الخدمة وطريقة الاستفادة منها.

تخفيض المخالفات المرورية 2022

في الوقت الحالي يمكن تخفيض المخالفات المرورية بقيمة تصل إلى 25% من إجمالي القيمة المستحقة الدفع، وحددت الإدارة العامة للمرور بعض الضوابط والشروط اللازمة لإمكانية الاستفادة من هذه الخدمة، ومنها أن يتم عمل إجراءات التخفيض عبر منصة أبشر الإلكترونية في مدة أقصاها 15 يوم من وقت ارتكاب المخالفة، وكذلك حتى يتم التسهيل على المواطنين في سداد المخالفات المستحقة عليهم؛ يمكن حاليا أن يتم تقسيط قيمة المخالفة وعدم دفعها كاملة مرة واحدة، وجميع هذه الخدمات متوفرة إلكترونيا عبر منصة أبشر دون الحاجة لزيارة أي مكتب مرور.

خطوات تخفيض المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

يتم الاستفادة من خدمة تخفيض المخالفات المرورية بالخطوات التالية: