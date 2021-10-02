أعلن منذ قليل تخفيضات وعروض خيالية من بنده وهايبر بنده بمناسبة الذكرى السنوية والتي من المتوقع أن تجد تزاحما ضخم من قبل الملايين في كافة فروع بنده في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت عروض بنده الأسبوعية هذه المرة تتوافق مع ذكري افتتاح ماركة بنده والذي مره عليه سنوات عديدة قدم فيها آلاف المنتجات سواء خاصة بالجوالات الحديثة أو الأجهزة الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية أو متطلبات الأسرة والتي تخص المنتجات الغذائية.

تخفيضات وعروض خيالية من بنده وهايبر بنده بمناسبة الذكرى السنوية

تفاجئ الملايين اليوم بالعروض الأكثر من رائعة التي يقدمها ماركة بنده وهايبر بنده بمناسبة الذكرى السنوية فمن بين هذه العروض على سبيل المثال تخفيض كبير في أسعار البوتجازات، محضرة القهوة، وعروض أخري على مكواة البخار، والغلاية الكهربائية، الخلاطات، الميكروويف، فضلاً عن الأجهزة المحمولة والكمبيوتر والايباد بمختلف الانواع والأسعار، واليكم رابط تخفيضات بنده، وننوه على السادة المتابعين عن آلية التعرف على كافة العروض اليومية والاسبوعية من haypar panda عن طريق تحميل تطبيق بنده من متجر جوجل بلاي مجانا.

مسابقة بندة الأسبوعية

اوضح ماركة بنده وهايبر بنده اليوم عن توفير رحلات بحرية باقامات كاملة للفائزين في مسابقة بنده الأسبوعية، تتم آلية الربح في هذه المسابقة من خلال إتباع عدة نقاط بسيط جداً تتم كالتالي:

مسح رمز QR الموجود داخل المتجر.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

الحصول على الرسالة.

واكد القائمون على المسابقة أن الموعد النهائي للتسجيل يوم 13 اكتوبر 2021، اما عن الجوائز فحدد إقامة 60 تذكرة للفائزين.

وصلنا معكم إلي ختام شرح تخفيضات وعروض خيالية من بنده وهايبر بنده بمناسبة الذكرى السنوية وجوائز عملاقة.