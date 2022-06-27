تخفيضات كبرى على الجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية بنده السعودية

يمكنك الحصول على أقوى تخفيضات على الجوالات والشاشات والأجهزة الكهربائية من خلال زيارة أحد فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، فقد أعلن عن بدأ تخفيضات الأسبوع على عدد كبير من الأقسام بداخل فروعه المنتشرة بالمملكة، حيث يعد من أكثر المولات التي تعلن عن تخفيضات قد تصل إلى 70% على قيمة السلعة، إلى جانب سياسة الاسترجاع والاستبدال المتبعة من قبل الهايبر مع العملاء والتي لاقت استحسان كبير من جانبهم.

تخفيضات بنده على الجوالات والشاشات بهايبر بنده بالمملكة

هايبر بنده أعلن عن تخفيضات كبرى على أجهزة الشاشات والتلفزيونات لأحدث الماركات، مثل سامسونج تلفزيون ال اي دي، تلفزيون شارب ال اي دي، تلفزيون سامسونج منزلي بلوتوث، تلفزيون نيكاي ال اي دي سمارت، تلفزيون أفترون أل اي دي، وغيرها من الشاشات الحديثة وبتقنيات عالية مثل تليفزيون سامسونج سمارت الذكي.

أما فيما يخص خصومات وعروض الجوالات فقد تم توفير عروض على أكثر من ماركة بمختلف فروع الهايبر بالمملكة، مثل هاتف سامسونج جلاكسي إيه 7 ، وهاتف جينكس إكس 2 ، وهاتف جينكس تاب وهاتف جالاكسي تاب 4 ماركة سامسونج بالإضافة إلى تخفيض على هاتف سامسونج جلاكسي أس 6 هاتف سامسونج إس 3 دوس، هاتف يوروستار فلاي آي كيو وغيرها من الهواتف الذكية الحديثة وأحدث موديل.

عروض هايبر بنده السعودية اليوم الاثنين

المجلة الخاصة بعروض بنده تضمنت كبرى التخفيضات الخاصة بفصل الصيف، وعلى كثير من السلع الرئيسية وهي كما يلي:

كيلو سكر ناعم الأسرة احصل عليه بسعر 29.95 ريال سعودي.

تخفيض على أكياس الشاي خدير العلبة تتضمن 100 كيس احصل عليها بسعر 14.95 ريال سعودي.

شرائح جبن شيدر من إنتاج شركة المراعي وزن 400 جرام احصل عليها بسعر 13.95 ريال سعودي ووفر 5 ريال سعودي.

عبوة كاملة من مناديل للوجه تتضمن 200 منديل 22.95 ريال سعودي للعشر علب.

زيت الزيتون عضوي من نادك احصل عليه بسعر 18.95 ريال سعودي لحجم ال 500 مل.

زيت ثفل الزيتون أوندوليفا احصل عليه بسعر 9.95 ريال سعودي لحجم ال 500 مل.

عروض هايبر بنده الأسبوع الأخير من يونيو 2022

وتحت شعار التخفيضات الكبرى تم إطلاق أكبر تخفيضات على أقسام منتجات العناية بالبشرة والشعر والجسم، مع خصومات تصل إلى 50% على بعض المنتجات فضلاً عن التخفيضات المستمرة على مدار الشهر على نسبة كبيرة من السلع الغذائية بفروع جدة والدمام والرياض وغيرهم، إلى جانب التخفيضات الأسبوعية على اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك وكافة المنتجات الطازجة والمعلبات أيضاً.