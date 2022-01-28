تخفيضات 50% في بنده هايبر بالسعودية الان على السلع
حرصت بنده هايبر في المملكة العربية السعودية دائما على تقديم العديد من العروض في جميع الفروع، واليوم سنقدم لكم العروض المتاحة في قسم الأغذية، كل ما عليكم متابعينا الكرام هو التوجه لأقرب فرع للاستفادة من الخصومات.
خصومات في هايبر بنده بالسعودية اليوم:
- خصم على دجاج برديكس، سعر القطعه داخل العرض بـ 9.95 ريال سعودي، بينما سعر الكرتونة 94.95 ريال سعودي والكرتونة بها عشرة قطع من الدجاج.
- عرض خاص ومميز في هايبر بنده على بسكويت أوريو كلاسيك (16 × ۳۸ جرام)، والسعر داخل العرض بـ 11.95 ريال سعودي.
- تخفيض على کونتري كورن فليكس الستلة ۵۰۰۰ جرام)، ويوجد في العبوة 10 ٪ زيادة وسعرها في العرض بـ 11.95 ريال سعودي.
- تنزيلات وتخفيضات بنده هايبر بالسعودية:
- قهوة ماي كاب 3 في 1 نسكافيه (۲۳۰ ۲۰ جرام) والعبوة بها 10 أكياس، وسعر العرض بـ 24.95 ريال سعودي.
- كما يوجد عرض أخر في بنده على شوكولاته مشكلة Best Of Our Minis Choclate (500g)، والسعر داخل العرض بـ 39.95 ريال سعودي والعرض اشتري قطعة وعليها قطعة مجانا.
- أما عن العرض الأخر وهو معجون طماطم السعودية (۸ × ۱۳۵ جرام) Saudia Tornato Paste، وسعرها بـ 24.95 ريال سعودي.
- عرض خاص على جبنة كريمي قابلة للدهن نوعها المراعي وزن العبوة ۵۰۰ جرام، والعرض تشتري عبوة والأخرى مجانا والسعر بـ 19.95 ريال سعودي.
تخفيضات على اللحوم الطازجة في هايبر بنده بالسعودية اليوم:
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- عرض على كفتة برازيلي بقري في هايبر بنده بالسعودية اليوم وسعر الكيلو في العرض 25.95 ريال سعودي.
- نقانق بقري برازيلي بخصم يصل حتى 20% والسعر بعد الخصم بـ 27.95 ريال سعودي.
- البرجر البقري في بنده هايبر سعره مميز بـ 26.95 ريال سعودي.
- عرض مميز بخصم يصل حتى 30% على لحم ضاني برازيلي بدون العظم، والسعر بعد الخصم بـ 35 ريال سعودي، واللحم الضاني من اللحوم التي تدخل في العديد من الوجبات السعودية منها الكبسة والفتة بالخل والثوم.