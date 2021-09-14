تقدم أسواق عبد الله العثيم مجموعة من تخفيضات وعروض العثيم الجديدة خصم يصل إلى 65% على جميع المنتجات لمدة 4 أيام بداية من اليوم عروض متخصصة على كل منتجات المعرض، حيث تلقي أسواق عبد الله العثيم اهتمام الكثيرون في المملكة، نظراً لما تقدمه من تخفيضات على السلع الاستهلاكية المختلفة والغذائية فضلا عن وجود قسم مخصص للأجهزة الإلكترونية من جوالات جديدة حديثة وكمبيوترات محمولة لاب توب ماركات مختلفة، كما هناك أقسام أخري مخصصة لأجهزة المطبخ وكل الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات عروض العثيم الجديدة خصم 65%

تقدم شركة عبد الله العثيم مجموعات متجددة من العروض والتخفيضات كل أسبوع ومع نهاية نهاية الأسبوع ترفع عروض أخري بتخفيضات أخري أحياناً ترتبط بمدة زمنية واحيانا يكون على حسب نفاذ الكمية المعروضة، كما تقدم أسواق عبد الله العثيم ميزة جديدة وهي آلية توصيل المنتجات إلي المنازل، لذا أصبح لا حاجة إلي الذهاب إلي المعارض والتعرض إلي الزحام، كل ما عليك هو تصفح هذه العروض التالية ثم اختيار منتجك.

عروض أسواق عبد الله العثيم

ضمت أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية تخفيضات متميزة على اللحوم بداية من تخفيض سعر كيلو اللحم البلدي من العجول إلي 33 ريال سعودي قبل أن يكون بقيمة 39 ريال سعودي، كما أن هناك أنواع كثيرة من العروض المخفضة على أنواع اللحوم الحمراء المختلفة سواء كان من اللحوم المجمدة المستوردة أو اللحوم البلدي.

كما ضمت العروض والتخفيضات أيضا الجبن الرومي وجبن دومتي من سعر الكيلو من 11 ريال سعودي إلي 8 ريال سعودي وعروض على الزيتون الأخضر سعر الكيلو 55 ريال سعودي بعد أن كان 99 ريال، فيما جاء التخفيض على سعر كيلو الجبن الإسطنبولي 20 ريال سعودي بدل من 29 ريال سعودي، على جانب آخر تعد عروض عبد الله العثيم المنافسة إلي عروض بنده وهايبر بنده المتميزة.

إلي هنا وصلنا لختام شرح صور تخفيضات عروض العثيم الجديدة خصم 65% على جميع المنتجات لمدة 4 أيام.