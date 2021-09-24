بدأ إقبال الملايين حول تخفيضات عروض العثيم الأسبوعية والتي من خلالها يمكنكم أن تشتري منتج مخفض السعر وتحصل على الآخر مجاناً أي تتجاوز نسبة التخفيضات 50%، لذا تجد في ظل التخفيضات الكبيرة التي تقدمها أسواق عبد الله ارتفاع مكثف من المواطنين والمقيمين داخل كل أنحاء البلاد عن المنتجات المعروضة، تعد أهم المنتجات التي عليها إقبال كبير هي المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية والهواتف، كما تلقي مستحضرات التجميل جزء كبير من اهتمام الكثيرون.

تخفيضات عروض العثيم الأسبوعية اشتري منتج واحصل على الآخر مجاناً 50% خصومات

تقدم أسواق عبد العثيم عرض جديد يمنح المواطن أو المقيم أو أي شخص يرغب في التسوق من العثيم، في الحصول على المنتج بنصف الثمن أو شراء منتج ثم الحصول على منتج اخر مجاناً، كما يقدم ماركت أسواق عبد الله العثيم خدمة توصيل المنتجات إلي المنازل، سواء كانت منتجات غذائية أو مستحضرات التجميل أو حتي الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية.

كما توفر أسواق العثيم الخضروات والفاكهة الطازجة بصفة مستمرة فضلاً عن تميزها في حل مشاكل العاملين في اسرع وقت، فضلاً عن تمتع أسواق العثيم بالنظافة وعرض افضل أنواع المنتجات، مثلها مثل عروض هايبر بنده، والمنافسة الشرسة بينها وبين عروض اكسترا.

عروض العثيم اليوم على الأجهزة الكهربائية

شاشة حجم 50 بوصة سمارت ماركة Arrow LED 4k بسعر 1399 ريال سعودي.

شاشة حجم 42 بوصة سمارت lmpex led smart بسعر 42 بوصة.

شاشة امبيكس led سمارت 32 بوصة بسعر 629 ريال سعودي.

شاشة حجم 58 بوصة LED سمارت بسعر 1629 ريال سعودي.

شاشة تلفزيون سمارت 65 بوصة ماركة Arrow، بسعر 1929 ريال سعودي.

غلاية مياة سوبر زجاج 1.80 لتر بسعر 69 ريال سعودي.

عصارة حمضيات بانيكس بسعر 85 ريالاً سعودياً.

مكواة فيليبس جاف بسعر 59 ريال سعودي.

مكواة كولين بخار 1500 واط بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط اوكارينا كهربائي مع المطحنة بسعر 99 ريال سعودي.

ميكرويف كليك اون 45 ل بسعر 189 ريال سعودي.

وصلنا معكم في موقعكم نجوم مصرية إلي نهاية شرح تخفيضات عروض العثيم الأسبوعية اشتري منتج واحصل على الآخر مجاناً 50% خصومات.